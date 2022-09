Zatkli muža, ktorý počas pohrebu Alžbety II. hral buričské piesne

Hongkong 20. septembra (TASR) - Polícia v Hongkongu zatkla muža, ktorý hral na harmonike pred budovou britského konzulátu počas pondelňajšieho pohrebu britskej kráľovnej. Údajne sa dopustil poburovania. TASR správu prevzala v utorok z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na miestnu políciu a médiá.



Mnohí Hongkončania sa rozhodli vzdať úctu zosnulej panovníčke a zhromaždili sa v pondelok večer pred budovou konzulátu v čase, keď sa v Británii konal jej pohreb. Jeden z mužov začal hrať na harmonike známe skladby vrátane britskej hymny a piesne Glory To Hong Kong, ktorá bola populárna počas prodemokratických protestov pred troma rokmi, píše AFP.



Ľudia pred konzulátom mu tlieskali a svietili mobilnými telefónmi. Mnohí neskôr kričali protestné slogany a spievali Glory To Hong Kong. Miestni reportéri neskôr zachytili, ako polícia harmonikára zadržala. Polícia v utorok uviedla, že bol zatknutý za "buričské konanie".



Peking v reakcii na násilné protesty v meste v roku 2019 zaviedol v Hongkongu prísny zákon o národnej bezpečnosti. Text piesne Glory To Hong Kong obsahuje slogan "osloboďte Hongkong, revolúcia našich čias" (liberate Hong Kong, revolution of our times), ktorú súdy vyhlásili za hrozbu pre národnú bezpečnosť.



Hongkong bol britskou kolóniou viac než 150 rokov, pripomína AFP. Spojené kráľovstvo oficiálne odovzdalo Hongkong Číne v roku 1997. Peking sa vtedy zaviazal, že ďalších 50 rokov bude rešpektovať autonómiu a demokratické slobody v meste na základe princípu "jedna krajina, dva systémy".