Zatkli muža, ktorý prenikol autom na nádvorie Apoštolského paláca

Vatikán 19. mája (TASR) - Príslušníci vatikánskej polície vo štvrtok večer zadržali vodiča, ktorý prenikol s autom až na nádvorie Apoštolského paláca. Podľa Vatikánu išlo o muža trpiaceho psychickými problémami, informuje agentúra AP.



Vodičovi sa podarilo preniknúť autom cez jednu zo vstupných brán do Vatikánu, ktorú strážili príslušníci Švajčiarskej gardy. Príslušníci zboru vatikánskej žandarmérie následne vystrelili na predné pneumatiky auta, ktoré však napriek tomu pokračovalo v rýchlej jazde a zastavilo až na hlavnom nádvorí vatikánskeho Apoštolského paláca (Cortile di San Damaso).



Tam vodič dobrovoľne z vozidla vystúpil a bol okamžite zadržaný vatikánskymi žandármi, uvádza sa vo vyhlásení tlačového oddelenia Vatikánu. Išlo asi o 40-ročného muža, ktorý bol podľa vyjadrenia lekárov "vo vážnom" psychickom aj fyzickom stave. V rámci pokračujúceho vyšetrovania ho zadržiavajú v cele v priestoroch Vatikánskych kasární.



K nezvyčajnej udalosti, ktorá sa zaobišla bez zranení, došlo krátko po 20.00 h pri Bráne svätej Anny, jednom z hlavných vstupných bodov do Vatikánu.



Muž, ktorého totožnosť nebola zverejnená, prenikol autom cez dve kontrolné stanovištia po tom, ako mu nepovolili vstup do Vatikánu, pretože nemal potrebné dokumenty.



Bezprostredne nebolo jasné, či sa niekde v okolí incidentu nachádzal pápež František, ktorý však nebýva v Apoštolskom paláci, ale v Dome svätej Marty, nachádzajúcom sa v inej časti Vatikánu. V čase, keď došlo k incidentu, František zvyčajne večeria a odpočíva vo svojom apartmáne.



Po vniknutí vozidla do Vatikánu bola preventívne uzavretá brána blokujúca príjazd k Domu svätej Marty, ako aj všetky vstupy do Vatikánu. Agentúra AP pripomína, že väčšina Mestského štátu Vatikán je pre bežnú verejnosť neprístupná, čo platí obzvlášť počas noci.