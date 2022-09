Zatkli muža, ktorý sa zabarikádoval v banke v Kutaisi

Tbilisi 21. septembra (TASR) - Gruzínska polícia v utorok večer informovala, že už zatkla muža, ktorý sa zabarikádoval v banke v druhom najväčšom gruzínskom meste Kutaisi. Polícia zároveň vyslobodila všetkých 14 ľudí, ktorých tento muž zadržiaval ako rukojemníkov. Informuje o tom agentúra AFP.



"Všetkých 14 rukojemníkov bolo oslobodených a muž, ktorí ich zadržiaval, bol zatknutý," uviedlo vo vyhlásení gruzínske ministerstvo vnútra.



Ozbrojený muž sa predtým zabarikádoval v pobočke Bank of Georgia v Kutaisi, zadržiaval tam 12 rukojemníkov a za ich prepustenie požadoval vysokú sumu peňazí. Príslušné orgány celý prípad vyšetrujú ako "teroristický čin, branie rukojemníkov a nezákonnú držbu strelných zbraní".



Nezávislá televízna stanica Mtavari odvysielala videozáznam zhotovený mobilom, ktorý nakrútil jeden z rukojemníkov - podľa neho zachytával dve výbušné zariadenia vo vstupných dverách. Podľa ozbrojeného muža, mali tieto zariadenia vybuchnúť pri otvorení dverí.



O výbušných zariadeniach na inom videu hovorila aj ďalšia rukojemníčka, pričom spomínala granát a bomby. Tvrdila tiež, že páchateľ - muž, ktorý je v tomto videu tiež zachytený s maskou a vo vojenskej uniforme - požadoval dva milióny dolárov do troch hodín.



V októbri 2020 zajal ozbrojený muž 43 ľudí v inej pobočke Bank of Georgia v meste Zugdidi ležiacom na západe Gruzínska. Všetkých rukojemníkov nakoniec prepustil, no ušiel s nešpecifikovanou sumou v hotovosti a doteraz sa ho nepodarilo zadržať.