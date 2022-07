Zatkli muža, vďaka ktorému prenikol do Mekky izraelský novinár

Rijád 22. júla (TASR) - Saudskoarabské úrady zatkli muža, ktorý údajne pomohol novinárovi izraelskej televízie dostať sa do Mekky. Do tohto najposvätnejšieho mesta islamu a rodiska proroka Mohameda majú pritom povolený vstup len moslimovia, píše agentúra AFP.



Oblastný policajný zbor v Mekke v piatok oznámil, že došlo k zadržaniu saudskoarabského občana podozrivého z toho, že napomohol nemoslimskému žurnalistovi preniknúť do tohto najdôležitejšieho pútnického miesta islamu.



Celý prípad bol podľa polície postúpený príslušnej prokuratúre, rovnako ako prípad uvedeného novinára, voči ktorému budú podniknuté príslušné kroky v súlade s platnými zákonmi Saudskej Arábie. Totožnosť žurnalistu ani jeho pomocníka úrady nezverejnili.



Novinár Gil Tamary, pracujúci pre súkromnú izraelskú televíziu Kanál 13, v pondelok zverejnil video zo svojho pobytu v Mekke, ktoré vyvolalo v Saudskej Arábii i inde v moslimskom svete vlnu pobúrenia.



Na desaťminútovom videozázname vidieť, ako Tamaryho - hovoriaceho striedavo hebrejsky a anglicky - sprevádza muž, zrejme miestny sprievodca, ktorého tvár je v záujme ochrany jeho totožnosti rozostrená, uviedla turecká televízia TRT.



Gil Tamary pricestoval do Saudskej Arábie ako súčasť novinárskeho sprievodu, ktorý pokrýval minulotýždňovú návštevu prezidenta USA Joea Bidena v tejto moslimskej krajine. Tamary pritom vedome porušil platný zákaz a tajne prenikol do najposvätnejšieho mesta islamu ako prvý izraelský novinár vôbec.



Izraelská televízia Kanál 13 zdôraznila, že Tamaryho pobyt v Mekke nebol mienený ako urážka moslimov, ale že išlo "dôležitý novinársky počin" a prejav prirodzenej novinárskej zvedavosti. Zároveň sa však ospravedlnila všetkým vyznavačom islamu, ktorí pociťujú jeho počínanie ako urážku. Samotný Tamary tvrdí, že chcel upriamiť pozornosť na kľúčový význam Mekky v islamskom svete.



Kritici, a to aj z radov Izraelčanov, tvrdia, že Gil Tamary svojím konaním poškodil Spojenými štátmi podporované snahy o normalizáciu vzťahov medzi Izraelom a Saudskou Arábiou. Medzi oboma týmito dlhodobo znepriatelenými krajinami existujú zatiaľ len neoficiálne kontakty podporované spoločnými obavami z rastúceho regionálneho vplyvu Iránu.