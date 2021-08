Zatkli mužov, ktorí plánovali útok mjanmarského veľvyslanca pri OSN

New York 7. augusta (TASR) - V New Yorku zatkli dvoch štátnych príslušníkov Mjanmarska, ktorých obvinili z plánovania útoku na mjanmarského veľvyslanca pri Organizácii spojených národov (OSN). Informovala o tom v piatok agentúra DPA.



V obžalobe sa uvádza, že zadržaní muži vo veku 20 a 28 rokov “sa sprisahali s cieľom ublížiť alebo zabiť mjanmarského stáleho predstaviteľa pri OSN”. Obaja boli obvinení zo sprisahania za účelom násilného útoku na cudzieho štátneho predstaviteľa, za čo im hrozí väzenie až do piatich rokov.



Mjanmarská armáda 1. februára v rámci štátneho prevratu zosadila civilnú vládu a uväznila jej predstaviteľov vrátane de facto premiérky Aun Schan Su Ťij a prezidenta Win Mjina.



Mjanmarským veľvyslancom pri OSN je Ťjo Mou Tchun, ktorý bol do pozície zvolený v roku 2018 a vojenský prevrat v jeho domovine odsudzuje. Medzinárodné spoločenstvo niekoľkokrát vyzval, aby pomohlo vojenskú juntu zvrhnúť. OSN ho stále považuje za oficiálneho vyslanca Mjanmarska napriek tomu, že chunta ho vo februári z pozície odvolala.



Podľa obžaloby bol jeden zo zatknutých mužov v kontakte s thajským obchodníkom so zbraňami, ktorý predáva tovar mjanmarskej armáde. V ich rozhovoroch údajne zaznelo, že plánovaný útok mal Ťjo Mou Tchuna donútiť k odstúpeniu z pozície. V prípade, že by odmietol, zadržaní ho mali zabiť.