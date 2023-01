Zatkli Ovidia Guzmána, jedného z lídrov drogového kartelu Sinaloa

Mexiko 6. januára (TASR) - Mexické úrady vo štvrtok zatkli Ovidia Guzmána, jedného zo synov mexického narkobaróna Joaquína "El Chapa" Guzmána. TASR správu prevzala z agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na zdroje oboznámené so situáciou.



Ovidio Guzmán je jedným z lídrov kartelu Sinaloa z rovnomenného mexického štátu, ktorý je jednou z najmocnejších organizácii pašerákov drog na svete, píše Reuters. Zadržali ho počas zásahu v meste Culiacán v západomexickom štáte Sinaloa.



Po jeho zadržaní v oblasti došlo v meste k prejavom násilia a pouličným bojom. Úrady obyvateľov mesta vyzvali, aby sa zdržiavali vo svojich domovoch a zatvorené boli i školy a úrady. Varovanie pre svojich občanov vydalo aj veľvyslanectvo Spojených štátov.



Tohto muža zatkli aj v októbri 2019, no krátko potom ho prepustili z dôvodu násilných činov kartelu Sinaola.



Spojené štáty v minulosti ponúkli odmenu vo výške piatich miliónov dolárov za informácie, ktoré by viedli k zatknutiu alebo usvedčeniu Ovidia.



Americký prezident Joe Biden sa má začiatkom budúceho týždňa zúčastniť na summite lídrov severoamerických krajín v Mexiku a jednou z tém rokovaní bude aj bezpečnostná situácia.



USA z dôvodu zvýšeného počtu úmrtí na predávkovanie drogami vyvíjajú nátlak na Mexiko, aby bojovalo proti organizáciám zodpovedným za výrobu a prevážanie drog - vrátane kartelu Sinaloa, dodáva Reuters.



Ovidiov otec El Chapo (Krpec) Guzmán bol v roku 2019 súdom v New Yorku uznaný za vinného z viacerých ťažkých zločinov vrátane vrážd, únosov a pašovania drog. Dostal doživotný trest plus ďalších 30 rokov väzenia.