Zatkli podnikateľa, s ktorým sa exprezident Medvedev učil lyžovať

Moskva 7. októbra (TASR) - Ruského podnikateľa Dmitrija Novikova, ktorý bývalého premiéra a exprezidenta Dmitrija Medvedeva naučil lyžovať a jeho spoločnosť stavala aj objekty pre potreby olympiády v Soči, zatkli a vzali do väzby na základe podozrenia z podvodov v obzvlášť veľkom rozsahu. Súd v Moskve vo štvrtok nariadil vziať ho do väzby na dva mesiace - do 5. decembra. Informoval o tom vo štvrtok spravodajský web Meduza.io.



Trestné stíhanie bolo začaté na základe materiálov sekcie vyšetrovania ekonomických deliktov ruskej Federálnej bezpečnostnej služby (FSB).



Podľa denníka Kommersant je podnikateľ Novikov obvinený na základe skutkov, ktoré sa stali ešte v roku 2016. Ním ovládaná spoločnosť vtedy uzavrela koncesnú zmluvu na údržbu vodovodného systému v Leningradskej oblasti. Následne zvýšila tarify pre obyvateľov, aby z takto získaných finančných prostriedkov vykonala zásadnú opravu systémov. Podľa vyšetrovania dostala spoločnosť 800 miliónov rubľov, ale svoje povinnosti si nesplnila.



Novikovova spoločnosť Rosinžiniring bola generálnym dodávateľom všetkých olympijských stavieb plynárenského koncernu Gazprom. Celkové náklady na ne sa odhadovali na niekoľko desiatok miliárd rubľov. Spoločnosť postavila aj niektoré zariadenia v turistickom stredisku Rosa Chutor.



Ekonomický magazín Forbes tiež napísal, že Novikov v roku 2008 pomohol Medvedevovi, ktorý bol vtedy prezidentským kandidátom, naučiť sa lyžovať. Lyžiarsky výcvik sa konal lyžiarskom stredisku Krasnaja Poľana.



V priebehu nasledujúcich piatich rokov tržby Rosinžiniringu vzrástli zo 74 miliónov dolárov na 1,5 miliardy dolárov, dodala Meduza.io.