Zatkli poslanca kritizujúceho prezidenta za prevzatie všetkej moci

Tunis 30. júla (TASR) - Tuniské bezpečnostné sily zatkli v piatok poslanca Jásina Ajárího, ktorý odsúdil prevzatie všetkej moci do rúk prezidenta Kajsa Saída ako "vojenský prevrat". Informovala o tom jeho politická strana Nádej a práca, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra AFP.



"To je vojenský prevrat," napísal poslanec Ajárí na Facebooku po tom, ako tuniský prezident minulú nedeľu pozastavil činnosť parlamentu a odvolal premiéra Hišáma Mašíšího.



Ajárí (30) je hlasným kritikom úradov a oficiálnych predstaviteľov a v posledných rokoch sa veľakrát dostal do konfliktu so zákonom. V roku 2015 ho odsúdili na šesť mesiacov väzenia za očierňovanie armády a v roku 2018 mu udelili zase trojmesačné väzenie za kritizovanie armády, pripomína AFP.



Jeho strana Nádej a práca v piatok oznámila, že ho zatkli príslušníci prezidentovho bezpečnostného tímu, ktorí však nepredložili žiaden zatykač. Ajárího manželka na Facebooku uviedla, že jeho zadržanie bolo "násilné". Prezidentský úrad ani prokuratúra zatiaľ zatknutie poslanca nepotvrdili.



Uzurpovanie všetkej moci prezidentom, vrátane pozastavenia činnosti parlamentu na 30 dní, uvrhlo Tunisko do politického chaosu, píše AFP. Odporcovia prezidenta obviňujú z uskutočnenia "prevratu". Samotný Saíd však vyhlásil, že jeho kroky sú v súlade s ústavou, ktorá umožňuje hlave štátu podniknúť v prípade "bezprostrednej hrozby" nespresnené výnimočné opatrenia.



Na svojom účte na Facebooku Ajárí napísal, že prezidentovo konanie "s využitím armády je opakom ústavy". Saíd tiež ohlásil boj proti korupcii a obvinil zo sprenevery 460 podnikateľov.



Okrem politického chaosu trápi severoafrickú krajinu aj ochromujúca ekonomická kríza, napríklad prudko stúpajúca inflácia a vysoká nezamestnanosť, ale tiež výrazné pribúdanie prípadov ochorenia COVID-19.