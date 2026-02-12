< sekcia Zahraničie
SCHOVÁVAL SA 16 ROKOV: Zatkli Slováka, ktorý prišiel na zápas s Fínmi
Autor TASR
Miláno 12. februára (TASR) - Talianska polícia zatkla 16 rokov hľadaného slovenského občana, ktorý si v stredu v rámci Zimných olympijských hier v Miláne prišiel pozrieť hokejový zápas medzi Slovenskom a Fínskom. Muža odsúdil ešte v roku 2010 súd v severotalianskom Bolzane na 11 mesiacov odňatia slobody za krádeže. Trestu sa doteraz vyhýbal. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry ANSA.
Muž sa pred zápasom ubytoval v hoteli v milánskej štvrti Baggio. Talianskym karabinierom sa ho podarilo dolapiť vďaka tipu od hotelového personálu.
Orgány činné v trestnom konaní už hľadaného Slováka presunuli do väznice San Vittore v Miláne.
