SCHOVÁVAL SA 16 ROKOV: Zatkli Slováka, ktorý prišiel na zápas s Fínmi

Na snímke tímy Slovenska (vpravo) a Fínska (vľavo) sa rozcvičujú na ľade pred zápasom základnej B-skupiny Slovensko - Fínsko na zimných olympijských hrách v Miláne v stredu 11. februára 2026. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Muž sa pred zápasom ubytoval v hoteli v milánskej štvrti Baggio.

Autor TASR
Miláno 12. februára (TASR) - Talianska polícia zatkla 16 rokov hľadaného slovenského občana, ktorý si v stredu v rámci Zimných olympijských hier v Miláne prišiel pozrieť hokejový zápas medzi Slovenskom a Fínskom. Muža odsúdil ešte v roku 2010 súd v severotalianskom Bolzane na 11 mesiacov odňatia slobody za krádeže. Trestu sa doteraz vyhýbal. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry ANSA.

Muž sa pred zápasom ubytoval v hoteli v milánskej štvrti Baggio. Talianskym karabinierom sa ho podarilo dolapiť vďaka tipu od hotelového personálu.

Orgány činné v trestnom konaní už hľadaného Slováka presunuli do väznice San Vittore v Miláne.
