Zatkli tvorcu OBROVSKÉHO množstva deepfake pornovideí celebrít

8. októbra Soul (TASR) – Juhokórejská polícia zatkla muža, ktorý vytvoril viac než 4300 deepfake videí ženských celebrít so sexuálnym obsahom a predával ich online. TASR informuje na základe správy agentúry Jonhap.



Juhokórejčan vytvoril 4313 falošných pornografických videí s využitím umelej inteligencie (AI) a ich predajom od januára do marca získal takmer 2600 eur.



Polícia tiež zatkla muža z Číny a obvinila ho z distribúcie 14.526 videí so sexuálnym obsahom vrátane 20 deepfake videí celebrít. Videá šíril prostredníctvom nelegálneho pornografického webu, ktorý prevádzkoval od júna 2023 do septembra 2024. Zarobil tým necelých 95.000 eur. Tento týždeň má jeho prípad prebrať prokuratúra a stíhať nielen spolupáchateľov muža v Číne, ale aj používateľov jeho webu.



Pojem deepfake označuje neautentický audiovizuálny obsah vytvorený pomocou AI. V niektorých prípadoch je ťažko odlíšiteľný od reality a vytvára dojem, že obsah je reálny. Manipulácia s audiovizuálnym obsahom imituje tváre, hlasy a skutky na videu a tým sa stiera hranica medzi skutočnosťou a klamstvom.