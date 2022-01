Učiteľka zaočkovala študenta proti covidu, hrozia jej roky vo väzení

New York 5. decembra (TASR) - Učiteľku biológie v americkom meste New York zatkli za to, že 17-ročnému študentovi podala vakcínu proti ochoreniu COVID-19, informovala v stredu na svojej webovej stránke stanica BBC.



Učiteľku Lauru Russovú (54) zatkli 31. decembra a v prípade uznania za vinnú jej hrozí trest odňatia slobody do štyroch rokov. Študenta podľa polície zaočkovala u nej doma, hoci na to nemala oprávnenie a ani súhlas chlapcových rodičov. Samotný študent však vakcínu údajne chcel. Políciu upozornili jeho rodičia po tom, ako prišiel domov a povedal im o svojom zaočkovaní.



Russová nemá žiadnu kvalifikáciu v oblasti zdravotníctva. Polícia nemá informácie o tom, ako učiteľka vakcínu získala a ani o ktorú očkovaciu látku ide. Vakcína konzorcia Pfizer-BioNTech je jediná, ktorou je USA povolené očkovať osoby mladšie ako 18 rokov, pripomína BBC.



Vedenie strednej školy, kde Russová pôsobí, oznámilo, že túto učiteľku preradili na inú pozíciu a čaká na výsledky vyšetrovania. Súdne pojednávanie je naplánované na 21. januára.



Injekcie môžu byť v prípade nesprávneho podania nebezpečné, píše BBC. Lekári a kvalifikovaní zdravotnícki pracovníci musia preveriť, či vakcína nie je falošná alebo či sa neskončila jej záručná lehota. Pacient by mal predložiť zdravotnú anamnézu a jeho reakciu na podanie vakcíny je potrebné sledovať.