Zatkli viac ako 230 predpokladaných členov gangu Mara Salvatrucha

New York 21. decembra (TASR) - Vyšetrovatelia zatkli v amerických mestách New York, Boltimore a v stredoamerickom štáte Salvádor viac ako 230 ľudí, ktorých podozrievajú z členstva v zločineckom gangu MS-13. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP s odvolaním sa na miestne orgány.



Operácia voči tomuto hispánskemu gangu bola výsledkom viac ako dvojročnej investigatívnej práce, uviedli v stanovisku americký federálny Úrad pre boj proti drogám (DEA) a prokurátor z okresu Suffolk.



Z viac ako 230 zatknutých osôb pochádzalo 96 z newyorského Long Islandu, hoci v stanovisku úrady nešpecifikovali, či ide o amerických občanov alebo cudzincov.



"Dostávame členov gangov MS-13 aj mnoho ďalších ľudí, ktorí by tu nemali byť," napísal krátko po vydaní oznámenia americký prezident Donald Trump na Twitteri.



Trump často spája nelegálnu činnosť gangov so svojou kampaňou za zníženie migrácie do USA. V roku 2017 uviedol, že gang MS-13 "v amerických mestách doslova prevzal moc".



Organizácia MS-13 je skratka pre medzinárodný zločinecký gang Mara Salvatrucha, pôsobiaci predovšetkým v Spojených štátoch, Salvádore a Hondurase.