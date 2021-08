V Nemecku zatkli ženu obvinenú z napomáhania militantom IS

Berlín 30. augusta (TASR) - Ženu z Nemecka zatkli v pondelok pre podozrenie z napomáhania džihádistickej organizácii Islamský štát (IS), ktorého sa mala dopustiť podporovaním prevádzania peňazí militantom, uviedla prokuratúra. Informuje o tom agentúra AP.



Nemku, ktorú identifikovali iba ako Denise S., zatkli v obci Geretsried blízko mesta Mníchov a čelí možným obvineniam z podpory zahraničnej teroristickej organizácie.



Podľa obvinení podporovala Iračana Ajmana A.-J., ktorého tento rok zatkli v Nemecku. Tento muž je obvinený z toho, že do Sýrie a Libanonu previedol od júna do septembra 2020 najmenej 12.000 dolárov (10.172 eur), aby tak pomohol bojovníkom IS. Zadržali ho tento rok v januári na nemecko-švajčiarskych hraniciach, keď chcel vycestovať do Sýrie alebo Afriky a pridať sa k bojovníkom IS.



Spolková prokuratúra spresnila, že hlavnou úlohou zadržanej Nemky bolo nadväzovať kontakty s členkami IS a následne ich informovať o nadchádzajúcich prevodoch peňazí.



Žena tiež čelí obvineniam zo získavania finančných darov pre členku IS, ktorá mala byť oslobodená z kurdského utečeneckého tábora. Peniaze jej mali umožniť návrat k extrémistom. Denise S. tiež údajne zriadila účet, na ktorý tieto finančné dary prijímala, píše AP.