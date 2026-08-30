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Zatkli ženu pre podozrenie z pašovania desiatok vzácnych leguánov
Zvieratá boli oslabené a dehydrované, uviedlo ministerstvo životného prostredia.
Autor TASR
Quito 30. augusta (TASR) - Ekvádorská polícia v sobotu zatkla Rusku, ktorá sa údajne pokúsila prepašovať z Galapág 32 vzácnych leguánov, uviedli úrady. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Polícia uviedla, že ženu, ktorá bola na ostrove, v piatok zatkli na letisku v ekvádorskom hlavnom meste Quito po tom, ako pri kontrole našli leguány ukryté v ôsmich plastových boxoch v kufri. Zvieratá boli oslabené a dehydrované, uviedlo ministerstvo životného prostredia.
Sudca v sobotu nariadil vzatie ženy do vyšetrovacej väzby pre údajný „trestný čin proti prírode a voľne žijúcim živočíchom“, uviedla prokuratúra. Dodala, že v prípade sa má rozhodnúť 18. septembra. Ak Rusku uznajú vinnou, hrozí jej až trojročný trest odňatia slobody.
Morské leguány sú pôvodným druhom žijúcim len na súostroví Galapágy, ktoré je zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO a je známe jedinečnou flórou a faunou. Nachádza sa približne 1000 kilometrov od pobrežia Ekvádoru v Tichom oceáne.
Polícia uviedla, že ženu, ktorá bola na ostrove, v piatok zatkli na letisku v ekvádorskom hlavnom meste Quito po tom, ako pri kontrole našli leguány ukryté v ôsmich plastových boxoch v kufri. Zvieratá boli oslabené a dehydrované, uviedlo ministerstvo životného prostredia.
Sudca v sobotu nariadil vzatie ženy do vyšetrovacej väzby pre údajný „trestný čin proti prírode a voľne žijúcim živočíchom“, uviedla prokuratúra. Dodala, že v prípade sa má rozhodnúť 18. septembra. Ak Rusku uznajú vinnou, hrozí jej až trojročný trest odňatia slobody.
Morské leguány sú pôvodným druhom žijúcim len na súostroví Galapágy, ktoré je zapísané na zozname svetového dedičstva UNESCO a je známe jedinečnou flórou a faunou. Nachádza sa približne 1000 kilometrov od pobrežia Ekvádoru v Tichom oceáne.