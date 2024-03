Zatknutie atentátnikov v Belgicku pokračuje zatýkaním vo Francúzsku

Brusel 8. marca (TASR) - Troch tínedžerov vo veku 15 až 17 rokov, ktorí sú podozriví z udržiavania kontaktov so štyrmi mužmi zatknutými v nedeľu v Belgicku za plánovanie teroristického útoku, obvinili v piatok v Paríži zo zločineckého spolčovania s teroristickým pozadím. Uviedla to tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na zdroje francúzskej Národnej protiteroristickej prokuratúry (Pnat), informuje spravodajca TASR.



V nedeľu (3. 3.) belgická polícia zadržala v Bruseli, Ninove, Charleroi a Liege štyri osoby pre podozrenie, že plánovali džihádistický útok na koncertnú sieň v metropole Belgicka. Štvoricu podozrivých - jednu dospelú a tri maloleté osoby – polícia zatkla v súvislosti so správami, ktoré si navzájom posielali o údajnom sprisahaní s cieľom džihádistického útoku.



Belgickí vyšetrovatelia následne pre médiá uviedli, že podľa prvých zistení mala byť cieľom útoku bruselská koncertná sieň v areáli Botanique v širšom centre mesta, pričom útok bol naplánovaný v priebehu niekoľkých týždňov.



Zadržanie troch tínedžerov v troch rôznych mestách Francúzska a ich prevoz do Paríža súvisí s vyšetrovaním belgických úradov. Dvoch z mladistvých, vo veku 15 a 17 rokov, umiestnili do vyšetrovacej väzby a tretí, 15-ročný sa nachádza pod súdnym dohľadom, informovali zdroje z Pnat. Zatýkanie mali na starosti vyšetrovatelia Generálneho riaditeľstva pre vnútornú bezpečnosť (DGSI).