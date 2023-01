Zatknutý mafiánsky boss Denaro je „vážne chorý“, potvrdil lekár

Rím 18. januára (TASR) - Boss sicílskej mafie Matteo Messina Denaro je "vážne chorý". V stredu to potvrdil lekár Vittorio Gebbia na klinike v meste Palermo, kde tento týždeň mafiána chytila polícia. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Denaro (60) je usvedčený mnohonásobný vrah a 30 rokov bol na úteku. Na klinike v sicílskom Palerme sa liečil z rakoviny.



"Je vážne chorý. Priebeh choroby sa mu v posledných mesiacoch zrýchlil," povedal šéf onkologického oddelenia Vittorio Gebbia na palermskej klinike Maddalena pre denník Repubblica.



Justičné orgány si u doktora Gebbiu overovali, či Denaro potrebuje urgentnú liečbu.



"Polícia sa ma pýtala, či to bude mať nejaký vplyv (na jeho zdravotný stav), ak sa cyklus chemoterapie, ktorú mal dostať, odloží o niekoľko dní, a ja som to odsúhlasil, pretože taký krátky odklad nebude mať žiaden vplyv," povedal Gebbia.



V rokoch 2020 a 2022 podstúpil Denaro pod falošným menom operáciu pre rakovinu hrubého čreva, ukazujú uniknuté dokumenty zverejnené v talianskych médiách. Chytili ho v pondelok, keď detektívi odpočúvaním rozhovorov členov jeho rodiny zistili, že je chorý. Následne pátrali v Taliansku po osobách s rakovinou vo veku mafiána.



Denara krátko po zatknutí v Palerme premiestnili do prísne stráženej väznice v meste L'Aquila v stredotalianskom regióne Abruzzo, kde je zadržiavaný na samotke.



Podľa predpokladov ho na chemoterapiu prevezú do nemocnice San Salvatore v L'Aquile, ktorá má špeciálny sektor vyčlenený pre tento typ väzňov, napísal denník Corriere della Sera.