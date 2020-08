Zatknutý mediálny magnát povedal svojim novinárom: Bojujte ďalej

Hongkong 12. augusta (TASR) - Hongkonský prodemokratický mediálny magnát Jimmy Lai v stredu svojim novinárom povedal, aby po jeho dramatickom zatknutí "ďalej bojovali". Čína totiž rozširuje tvrdé zásahy voči kritikom v tejto napoly autonómnej obchodnej a mediálnej metropole. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Potláčanie kritikov nabralo v Hongkongu spád v júni, keď tam Peking začal uplatňovať nový zákon o národnej bezpečnosti, ktorý mu umožnil odstaviť opozičných politikov a pozatýkať aktivistov za ich odkazy na sociálnych sieťach.



Lai (71) bol jedným z desiatich ľudí, ktorých v pondelok zatkla polícia pri operácii zameranej proti údajnej tajnej dohode so zahraničnými silami, čo je podľa spomínaného bezpečnostného zákona nový trestný čin.



Zatýkanie vyvolalo novú vlnu medzinárodnej kritiky voči Pekingu za to, že potláča slobody v Hongkongu, kľúčovej mediálnej metropole v tejto oblasti sveta.



Laiova mediálna spoločnosť Next Digital je jednoznačne prodemokratická a kritická voči Pekingu a Čína privítala jeho zatknutie v celej sérii vládnych vyhlásení.



Laia prepustili z väzby v predchádzajúci večer, po 40 hodinách. V stredu ráno ho už nadšene pozdravovali jeho zamestnanci v Apple Daily, keď sa prešiel po redakcii.



Jeho novinári odvysielali na Facebooku naživo zábery, keď sa prihováral zamestnancom a vyjadril jasný, jednoduchý odkaz, ktorý rozhneval Čínu a propekinských politikov v Hongkongu.



"Bojujte ďalej! Pokračujme v boji," uviedol. "Hongkončania nás podporujú. Nemôžeme ich zradiť," dodal.



Zamestnancom tiež povedal, že podnikať v mediálnej oblasti je v Hongkongu "čoraz ťažšie".



"Ale musíme pokračovať v našej práci," doplnil.



Čína oznámila, že bude mať súdnu právomoc nad mimoriadne vážnymi zločinmi voči národnej bezpečnosti, a tým "zvalila deliacu stenu" medzi súdmi v pevninskej Číne, kontrolovanými komunistickou stranou, a nezávislou justíciou Hongkongu.