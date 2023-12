Zatvorenie letiska prekazilo nemeckej ministerke cestu do Izraela

Ženeva 14. decembra (TASR) - Nemecká ministerka pre rozvoj Svenja Schulzeová zrušila v stredu cestu do Izraela z dôvodu zatvorenia letiska vo švajčiarskej Ženeve. Ministerka čakala tri hodiny v Ženeve na plánovaný odlet do Tel Avivu, čo nakoniec viedlo k zrušeniu jej cesty. Informovala o tom jej hovorkyňa, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Schulzeová sa chcela rozprávať so zástupcami izraelskej vlády aj Palestínskej samosprávy o rozvojových projektoch. V stredu sa v Ženeve zúčastnila na Svetovom fóre o utečencoch. Ministerka sa vracia do Berlína, dodala hovorkyňa.



Pred tým, ako mala Schulzeová odletieť do Izraela, súkromné lietadlo minulo pristávaciu dráhu a uviazlo v blate. Musel ho odtiaľ vytiahnuť žeriav, uviedol hovorca letiska. Pri nehode nikto neutrpel zranenia. Letisko, druhé najvyťaženejšie vo Švajčiarsku, znovu otvorili v stredu neskoro večer.



Dočasné, niekoľkohodinové zatvorenie letiska postihlo približne 100 letov - odlety boli zrušené a prílety do Ženevy presmerovali inde alebo zrušili.