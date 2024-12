Zatvoria opravovňu vojenskej techniky pre Ukrajinu v Michalovciach

Berlín 18. decembra (TASR) - Nemecko po dlhšom vyjednávaní zatvorí opravovňu vojenskej techniky pre Ukrajinu v slovenskom meste Michalovce. Opravárenský uzol chce do 31. decembra presunúť do Nemecka, oznámilo v stredu ministerstvo obrany v Berlíne. TASR informuje podľa agentúry DPA.



Nemecký rezort obrany prostredníctvom svojho hovorcu spresnil, že dôvodom takéhoto kroku je zmena rámcových podmienok a sčasti aj "mimoriadne zložité" opravné postupy, ktoré sa musia na poškodenej ukrajinskej vojenskej technike vykonávať.



Opravárenské centrum na Slovensku funguje od konca roka 2022 pre samohybné húfnice 2000, kolesové obrnené vozidlá Dingo, delostrelecký raketový systém MARS II a protilietadlové delové tanky typu Gepard, spresňuje DPA.



Ďalšie opravárenské centrá prevádzkované Nemeckom sa nachádzajú aj v Litve a na Ukrajine. "Opravy ukrajinských zbraňových systémov zostávajú zabezpečené," uviedlo nemecké ministerstvo obrany.



Podľa DPA bola spolupráca so slovenskou stranou ohľadne prevádzky spomínaného opravárenského centra ťažkopádna, a to predovšetkým v otázke výkladu európskych colných pravidiel.