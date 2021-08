Zatvoria väzenie, v ktorom spáchal samovraždu finančník Epstein

New York 27. augusta (TASR) - Americká vláda vo štvrtok oznámila, že zatvorí Metropolitné nápravné centrum v New Yorku (MCC NY) - väznicu, v ktorej pred dvoma rokmi spáchal samovraždu finančník Jeffrey Epstein obvinený zo zneužívania neplnoletých dievčat, informovala agentúra AP.



Americké ministerstvo spravodlivosti uviedlo, že väznicu v New Yorku zatvorí dočasne, aby sa vyriešili problémy, ktoré vyšli najavo po smrti Epsteina. Ide napríklad o slabé zabezpečenie väznice a jej chátrajúcu infraštruktúru.



"V snahe vyriešiť problémy v MCC NY tak rýchlo a efektívne, ako len bude možné, sa ministerstvo (spravodlivosti) rozhodlo zatvoriť väznicu aspoň dočasne, pokiaľ sa tieto problémy nevyriešia," píše sa vo vyhlásení rezortu.



Rozhodnutie zatvoriť túto väznicu, ktorá sa nachádza v newyorskej štvrti Manhattan, prichádza len niekoľko týždňov po tom, ako na jeho obhliadke bola námestníčka amerického ministerstva spravodlivosti Lisa Monacová, ktorá bola skontrolovať podmienky vo väznici.



Rezort spravodlivosti zatiaľ neurčil presný dátum zatvorenia Metropolitného nápravného centra. Informovať má o ňom neskôr. V zariadení sa v súčasnosti totiž stále nachádza 233 väzňov. Za normálnych okolností má pritom táto väznica kapacitu pre 600 väzňov. Očakáva sa, že väčšinu väzňov prevezú do federálnej väznice v Brooklyne, uvádza AP.



Finančník Epstein sa v auguste 2019 podľa oficiálnej verzie obesil vo svojej cele; objavili sa však aj špekulácie, že mohol byť zavraždený. Vo väzení čakal na začiatok súdneho procesu za obvinenia z obchodovania s neplnoletými dievčatami a zo založenia zločineckej siete.