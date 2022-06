Záujem Čechov o obnoviteľné zdroje rastie aj pre vojnu na Ukrajine

Praha 16. júna (TASR) - Česi majú väčší záujem o obnoviteľné zdroje energií aj z dôvodu vojny na Ukrajine, povedala česká ministerka pre životné prostredie Anna Hubáčková v relácii Českej televízie Interview ČT24. TASR informáciu prevzala zo štvrtkovej správy webu Českej televízie.



Podľa ministerky tým ľudia reagujú na zvyšovanie cien a strach z toho, ako sa ceny budú vyvíjať. Hubáčková pripomenula, že ministerstvo už malo otvorené programy na to, aby sa ľudia osamostatnili od dodávok energií a mohli si ju vyrobiť sami, napríklad pomocou tepelných čerpadiel alebo fotovoltaických elektrární.



"Ľudia si uvedomujú nebezpečenstvo závislosti od ruského plynu," povedala Hubáčková a dodala, že záujem o dotačné programy ministerstva na obnovu energetických zdrojov je v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi niekoľkonásobný.



Jednou z ciest, ako znížiť závislosť od ruského plynu, je podľa ministerky postupné znižovanie jeho spotreby. "To sa vyjednáva. Cesty sa rysujú. Je to prepojenie plynárenských sústav a ja dúfam, že budeme pripravení na vybudovanie tých prepojení,“ povedala Hubáčková. Upozornila však, že to bude istý čas trvať a medzitým budú ruský plyn používať.



Ministerstvo sa zaoberá aj alternatívnymi spôsobmi získavania energie. "Pozeráme sa na bioplyn, pozeráme sa aj na vodík, čo je pre nás do budúcna náhrada, a zostáva nám v tom mixe aj jadro," povedala. Alternatívne zdroje však podľa nej nepokryjú všetko. Česko zároveň plánuje do roku 2033 ukončiť ťažbu uhlia.



"Najviac ľudí cíti stratu peňazí z dôvodu toho, koľko platia za elektrinu," uviedla ministerka. Vláda preto pripravila energetický balíček, ktorý by mal kompenzovať zvýšenie cien za energie. Predstaviť by ho mali 22. júna. Aké konkrétne opatrenia bude obsahovať, však ministerka povedať nechcela.