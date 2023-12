Záujem kandidovať za ruského prezidenta prejavilo zatiaľ 16 ľudí

Moskva 20. decembra (TASR) - Záujem uchádzať sa o post prezidenta Ruskej federácie v marcových voľbách prejavilo nateraz 16 kandidátov. Podľa agentúry AFP o tom v stredu informovala predsedníčka ruskej Ústrednej volebnej komisie Ella Pamfilovová.



Kandidovať chce aj úradujúci šéf Kremľa Vladimir Putin, ktorý podľa očakávaní svoj post bez problémov obháji a post hlavy štátu bude zastávať v poradí už piate funkčné obdobie.



Svojho kandidáta do volieb stavia aj Kremľu naklonená Liberálnodemokratická strana Ruska, ktorej prezidentským kandidátom bude bývalý vyjednávač pre ukrajinský konflikt Leonid Sluckij. Sluckij uviedol, že jeho kandidatúra Putinovi "hlasy neuberie".



Putina však chce vo voľbách vyzvať nacionalista Igor Girkin, ktorý sa stal kritikom Kremľa a ktorý je vo momentálne vo väzbe, kde čaká na súdny proces na základe obvinení z extrémizmu.



AFP pripomenula, že opoziční politici alebo aktivisti sú v Rusku z volieb i politického života vytesňovaní, pričom tento trend sa zintenzívnil po tom, ako Kremeľ v roku 2022 nariadil vpád jednotiek ruskej armády na Ukrajinu.



Vplyvný opozičný politik Alexej Navaľnyj nemohol v prezidentských voľbách kandidovať už v roku 2018 - a to kvôli dávnejšiemu obvineniu z podvodu, ktoré bolo podľa jeho spojencov politicky motivované.



Podľa volebného zákona záujemcovia o kandidatúru v prezidentských voľbách musia podať prihlášky do 27. decembra, následne budú musieť zozbierať tisíce podpisov, aby si zabezpečili miesto na hlasovacom lístku.



Oficiálnym termínom prezidentských volieb v Rusku je 17. marec, ale hlasovať bude možné tri dni, počínajúc 15. marcom. Voliť sa bude aj v štyroch ukrajinských oblastiach čiastočne okupovaných ruskými jednotkami i na Krymskom polostrove, ktorý Rusko protiprávne anektovalo v roku 2014.