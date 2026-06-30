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Záujem legalizovať svoj pobyt v Španielsku má vyše milióna migrantov
Zatiaľ čo iné krajiny v Európe imigráciu a udeľovanie azylov postupne obmedzujú, Madrid sa vydal opačným smerom.
Autor TASR
Madrid 30. júna (TASR) - O legalizáciu svojho pobytu v Španielsku požiadalo v rámci špeciálneho vládneho programu viac ako milión migrantov bez dokladov, informoval premiér Pedro Sánchez. „Viac ako jeden milión podaných žiadostí... svedčí o tom, aké potrebné bolo toto uznanie práv a povinností,“ povedal Sánchez v posledný možný deň podania žiadosti, uviedla agentúra AFP.
Španielska vláda v čase, keď evidovala približne 900.000 žiadostí, uviedla, že požiadavky spĺňa približne 360.000 žiadateľov. Zároveň však dodala, že ešte neboli spracované všetky formuláre.
Pri spustení programu v apríli sa predpokladalo, že z neho bude mať prospech približne pol milióna ľudí, prevažne z Latinskej Ameriky. Sánchezova vláda objasnila, že cieľom je „legalizovať“ ľudí, ktorí v krajine žijú bez potrebných dokladov.
Žiadatelia musia preukázať bezúhonnosť a tiež to, že pred 1. januárom tohto roka boli v Španielsku aspoň päť po sebe idúcich mesiacov. Úrady majú tri mesiace na spracovanie a rozhodnutie, či vydajú povolenie na prácu a pobyt, ktoré bude platné len v Španielsku.
Zatiaľ čo iné krajiny v Európe imigráciu a udeľovanie azylov postupne obmedzujú, Madrid sa vydal opačným smerom. Sánchez a jeho ministri často vyzdvihujú prínos prisťahovalectva pre španielske hospodárstvo. Legalizáciu privítali aj domáci podnikatelia.
Kritika však naopak zaznieva zo strany konzervatívnej a krajne pravicovej opozície, podľa ktorej vládna politika len podnieti ďalšiu nelegálnu migráciu, pripomína AFP. Túto nespokojnosť navyše prehĺbila skutočnosť, že menšinový kabinet prijal príslušné opatrenie prostredníctvom výnosu bez súhlasu parlamentu.
Španielsko je popri Taliansku a Grécku kľúčovou vstupnou bránou do Európskej únie pre desiatky tisíc migrantov. Mnohí z nich prichádzajú zo západnej Afriky po dlhej a nebezpečnej trase cez Atlantický oceán na Kanárske ostrovy.
Španielska vláda v čase, keď evidovala približne 900.000 žiadostí, uviedla, že požiadavky spĺňa približne 360.000 žiadateľov. Zároveň však dodala, že ešte neboli spracované všetky formuláre.
Pri spustení programu v apríli sa predpokladalo, že z neho bude mať prospech približne pol milióna ľudí, prevažne z Latinskej Ameriky. Sánchezova vláda objasnila, že cieľom je „legalizovať“ ľudí, ktorí v krajine žijú bez potrebných dokladov.
Žiadatelia musia preukázať bezúhonnosť a tiež to, že pred 1. januárom tohto roka boli v Španielsku aspoň päť po sebe idúcich mesiacov. Úrady majú tri mesiace na spracovanie a rozhodnutie, či vydajú povolenie na prácu a pobyt, ktoré bude platné len v Španielsku.
Zatiaľ čo iné krajiny v Európe imigráciu a udeľovanie azylov postupne obmedzujú, Madrid sa vydal opačným smerom. Sánchez a jeho ministri často vyzdvihujú prínos prisťahovalectva pre španielske hospodárstvo. Legalizáciu privítali aj domáci podnikatelia.
Kritika však naopak zaznieva zo strany konzervatívnej a krajne pravicovej opozície, podľa ktorej vládna politika len podnieti ďalšiu nelegálnu migráciu, pripomína AFP. Túto nespokojnosť navyše prehĺbila skutočnosť, že menšinový kabinet prijal príslušné opatrenie prostredníctvom výnosu bez súhlasu parlamentu.
Španielsko je popri Taliansku a Grécku kľúčovou vstupnou bránou do Európskej únie pre desiatky tisíc migrantov. Mnohí z nich prichádzajú zo západnej Afriky po dlhej a nebezpečnej trase cez Atlantický oceán na Kanárske ostrovy.