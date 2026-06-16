< sekcia Zahraničie
Záujem o legalizáciu pobytu v Španielsku je vyšší, ako sa čakalo
Španielsko zažíva v posledných dvoch rokoch výraznejší hospodársky rast než väčšina krajín Európy.
Autor TASR
Madrid 16. júna (TASR) - O legalizáciu pobytu v Španielsku požiadalo v rámci mimoriadneho programu vlády približne 900.000 migrantov bez dokladov. Počet žiadostí tak výrazne prekonal pôvodný odhad 500.000, informovala v pondelok agentúra Reuters s odvolaním sa na španielske ministerstvo pre migráciu, píše TASR.
Mimovládna nezisková organizácia CEAR, ktorá v Španielsku pomáha utečencom pri ich integrácii, predpokladá, že do skončenia programu o dva týždne presiahne počet žiadostí jeden milión.
Španielsko zažíva v posledných dvoch rokoch výraznejší hospodársky rast než väčšina krajín Európy. Podľa Reuters k tomu prispeli aj migranti, ktorí nahradili chýbajúce pracovné sily najmä v sektore cestovného ruchu a starostlivosti o seniorov a zároveň svojimi odvodmi prispeli do systému sociálneho zabezpečenia.
Ministerstvo pre migráciu uviedlo, že od apríla udelilo približne 360.000 dočasných pracovných povolení, čo predstavuje asi 40 percent zo všetkých prijatých žiadostí. Žiadatelia môžu začať pracovať už po zaradení svojej žiadosti do procesu posudzovania.
Štátna tajomníčka pre migráciu Pilar Cancelaová pre Reuters povedala, že úrady sú schopné spracovať až milión žiadostí podaných v období od apríla do júna. Zároveň však upozornila, že počet podaných žiadostí prevýši počet udelených povolení.
Španielsko dlhodobo zápasí s prieťahmi vo svojom imigračnom systéme. Stáva sa, že migranti, najmä z Kolumbie a Senegalu, čakajú na rozhodnutie o azyle celé roky, pričom viac než 90 percent žiadostí býva zamietnutých.
Podľa analytického centra Funcas v Španielsku žije približne 840.000 migrantov bez legálneho pobytu, ktorí počas vybavovania legalizácie svojho statusu pracujú na čierno.
Riaditeľka organizácie CEAR Mónica Lópezová uznala, že mimoriadny vládny program na legalizáciu statusu migrantov je pozitívnym krokom. Podľa nej sú však potrebné aj systémové opatrenia, ktoré by zjednodušili prístup k pracovným a pobytovým povoleniam a zabránili vytváraniu skupín ľudí žijúcich na okraji spoločnosti.
Španielsko na rozdiel od viacerých európskych krajín naďalej presadzuje otvorenejší prístup k migrácii, doplnil Reuters.
Mimovládna nezisková organizácia CEAR, ktorá v Španielsku pomáha utečencom pri ich integrácii, predpokladá, že do skončenia programu o dva týždne presiahne počet žiadostí jeden milión.
Španielsko zažíva v posledných dvoch rokoch výraznejší hospodársky rast než väčšina krajín Európy. Podľa Reuters k tomu prispeli aj migranti, ktorí nahradili chýbajúce pracovné sily najmä v sektore cestovného ruchu a starostlivosti o seniorov a zároveň svojimi odvodmi prispeli do systému sociálneho zabezpečenia.
Ministerstvo pre migráciu uviedlo, že od apríla udelilo približne 360.000 dočasných pracovných povolení, čo predstavuje asi 40 percent zo všetkých prijatých žiadostí. Žiadatelia môžu začať pracovať už po zaradení svojej žiadosti do procesu posudzovania.
Štátna tajomníčka pre migráciu Pilar Cancelaová pre Reuters povedala, že úrady sú schopné spracovať až milión žiadostí podaných v období od apríla do júna. Zároveň však upozornila, že počet podaných žiadostí prevýši počet udelených povolení.
Španielsko dlhodobo zápasí s prieťahmi vo svojom imigračnom systéme. Stáva sa, že migranti, najmä z Kolumbie a Senegalu, čakajú na rozhodnutie o azyle celé roky, pričom viac než 90 percent žiadostí býva zamietnutých.
Podľa analytického centra Funcas v Španielsku žije približne 840.000 migrantov bez legálneho pobytu, ktorí počas vybavovania legalizácie svojho statusu pracujú na čierno.
Riaditeľka organizácie CEAR Mónica Lópezová uznala, že mimoriadny vládny program na legalizáciu statusu migrantov je pozitívnym krokom. Podľa nej sú však potrebné aj systémové opatrenia, ktoré by zjednodušili prístup k pracovným a pobytovým povoleniam a zabránili vytváraniu skupín ľudí žijúcich na okraji spoločnosti.
Španielsko na rozdiel od viacerých európskych krajín naďalej presadzuje otvorenejší prístup k migrácii, doplnil Reuters.