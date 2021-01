Záujem o očkovanie v Česku je veľký, pridávajú sa ďalšie nemocnice

Jihlava 2. januára (TASR) - Záujem českých zdravotníkov o očkovanie proti koronavírusu je veľký, od soboty 2. januára sa pridali ďalšie krajské nemocnice - napríklad v Jihlave, Havlíčkovom Brode alebo v Hradci Králové. Informoval o tom portál Novinky.cz.



Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 sa v ČR začalo už v nedeľu ráno 27. decembra, a to v štyroch pražských a dvoch brnianskych nemocniciach. Na Silvestra ho spustili aj v Juhočeskom kraji. Prednosť dostali zdravotníci a seniori.



Prvým zdravotníkom, ktorý v sobotu dostal dávku v Jihlave, bol riaditeľ tamojšej nemocnice Lukáš Velev. Za víkend zaočkujú približne 200 zdravotníkov, rovnako aj v nemocnici v Havlíčkovom Brode.



Očkovanie sa aktuálne týka pracovníkov nemocníc a záchrannej služby. V nemocnici Nové Město na Morave by sa malo očkovať od pondelka, v pelhřimovskej od utorka, v třebíčskej od stredy.



Podľa Veleva je záujem prekvapujúco vysoký. "Je nás tu asi 1500, na chrípku sa dáva bežne očkovať okolo 400 ľudí, teraz už máme na COVID-19 zabukovaných vyše 900 ľudí," dodal riaditeľ jihlavskej nemocnice.



"Trošku v rozpore s politickými vyhláseniami je iba to, že akurát v prvej ampulke, ktorú sme otvorili, nebolo celých šesť dávok, ale päť a niečo," doplnil Velev.



V Havlíčkovom Brode budú zaočkovaní najprv zdravotníci, ktorí sú v kontakte s covidovými pacientmi.



Prvými zaočkovanými vo fakultnej nemocnici Hradec Králové boli zamestnanci a niektorí vysoko rizikoví pacienti. Používa sa tam vakcína od spoločností Pfizer a BioNTech a pripravené sú tri očkovacie tímy, ktoré zvládnu zaočkovať každý deň okolo 170 vopred zaregistrovaných ľudí.



"Podieľam sa aj na starostlivosti o pacientov s COVID-19 a to, že očkovanie sa začalo, je dobré, pretože inak z tejto situácie nie je cesta von," povedal očkovaný lekár v tamojšej nemocnici, kde pribúdajú infikovaní pacienti.



Pred sviatkami tam mali sto pacientov s nákazlivým ochorením, teraz ich majú takmer 150 a z nich približne 40 vyžaduje umiestnenie na lôžkach intenzívnej starostlivosti, napísal portál Novinky.cz.