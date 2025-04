Záujem o predčasné hlasovanie vo voľbách v Kanade je rekordný

Ottawa 23. apríla (TASR) - Počas štyroch dní predčasného hlasovania v parlamentných voľbách v Kanade odovzdalo svoj hlas rekordných 7,3 milióna voličov. S odvolaním sa na oficiálne údaje o tom v noci na stredu informovala agentúra AFP, píše TASR.



AFP dodala, že v porovnaní s 5,8 miliónmi hlasovacích lístkov odovzdaných za rovnaký čas vo voľbách v roku 2021 ide o 25-percentný nárast.



Možnosť hlasovať v predstihu mali voliči počas predĺženého veľkonočného víkendu - od piatka 18. apríla do pondelka 21. apríla. Záujem využiť túto možnosť bol veľký - pred volebnými miestnosťami sa tvorili dlhé rady čakajúcich, pričom v piatok odovzdali svoj hlas až dva milióny ľudí.



Do dňa volieb - 28. apríla - zostáva menej ako týždeň a predvolebná kampaň vrcholí. Podľa najnovších prieskumov verejnej mienky majú liberáli podporu 43,1 percenta respondentov, zatiaľ čo konzervatívcov by volilo 38,4 percenta opýtaných, ale ich popularita rastie.



Líder Liberálnej strany, premiér Mark Carney, ktorý predtým viedol centrálne banky Kanady a Británie, voličov naďalej presviedča, že jeho globálne skúsenosti s riadením ekonomických kríz z neho robia ideálneho kandidáta na lídra Kanady v čase obchodnej vojny vyvolanej clami uvalenými vládou prezidenta USA Donalda Trumpa.



Carneyho vyzývateľ Pierre Poilievre, ktorý vedie Konzervatívnu stranu, však upozorňuje, že nevýrazný rast ekonomiky Kanady za vlády expremiéra Justina Trudeaua spôsobil, že krajina je zraniteľná voči Trumpovi a nemôže si dovoliť štvrtú po sebe idúcu liberálnu vládu.



AFP pripomína, že väčšina volieb v Kanade je súbojom viacerých strán, pričom kľúčovú úlohu zohrávajú ľavicová Nová demokratická strana a quebecký separatistický blok Québecois. Tento rok prieskumy naznačujú skôr súboj liberálov s konzervatívcami. Spomínaným menším stranám hrozia straty.



V Kanade, ktorá má 41 miliónov obyvateľov, má právo voliť 28,9 milióna osôb. Predvolebnej kampani dominovali hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktoré zrejme voličov podnietia k aktívnej účasti vo voľbách. O záujme o voľby svedčí aj nezvyčajne vysoká sledovanosť dvoch predvolebných debát minulý týždeň.