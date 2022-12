Záujem o službu v jednotkách územnej obrany je podľa ministra veľký

Varšava 20. decembra (TASR) – Na pozadí vojny na Ukrajine zaznamenáva Poľsko veľký záujem o službu v dobrovoľníckych Vojskách územnej obrany (WOT). V súčasnosti majú už 36.000 príslušníkov, oznámil v utorok minister obrany Mariusz Blaszczak. Informuje o tom TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.



O vzniku WOT rozhodla v roku 2017 poľská národno-konzervatívna vláda. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky absolvujú najskôr 16-dňový základný výcvik, pri ktorom sa naučia strieľať a oboznámia so základnými pravidlami obrany a správania v situáciách ohrozenia. Príprava sa uskutočňuje najmä cez víkendy a trvá celkovo tri roky.



Poľsko plánuje v najbližších rokoch posilniť svoje ozbrojené sily, ku ktorým WOT priradili ako ich ďalšiu zložku. Počet profesionálnych vojakov by sa mal zvýšiť zo 110.000 na 250.000 a počet príslušníkov WOT by mal dosiahnuť 50.000.



S cieľom prilákať do ozbrojených síl viac občanov ponúkla poľská armáda na jeseň tohto roka jednodňové kurzy vojenského výcviku. Vzhľadom na veľký záujem bude výcvik pokračovať, ohlásil Blaszczak začiatkom týždňa. V prvej fáze ho absolvovalo 4000 ľudí, v januári a februári 2023 bude k dispozícii 8000 miest.