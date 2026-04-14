Záujem o vojenskú službu v Belgicku násobne prevýšil očakávania
Autor TASR
Brusel 14. apríla (TASR) - V prvom roku zavedenia dobrovoľnej vojenskej služby v Belgicku sa podľa údajov ministerstva obrany prihlásilo na 500 voľných miest 3248 mužov a žien. TASR o tom píše podľa webu verejnoprávneho vysielateľa vrt.be.
Pozvánku s informáciami o dobrovoľnej vojenskej službe pre mládež dostali koncom roka 2025 všetci 17-roční v Belgicku – asi 130.000 ľudí. Záujem bol vysoký a hneď začiatkom tohto roka sa do dvoch hodín prihlásilo do služby 1702 mladých ľudí.
„Momentálne máme 3248 mužov a žien, ktorí sa uchádzajú o jednu alebo viacero pozícií. To je dobré číslo,“ povedala podplukovníčka Margot Van Waeyenbergeová z oddelenia náboru belgických ozbrojených síl. Zo záujemcov je približne každá piata žena.
Kandidáti musia byť zdravotne spôsobilí a v dobrej fyzickej kondícii. Zohľadňuje sa aj ich motivácia a prístup. Konečný výber sa uskutoční 30. júla. Do výberového konania sa zatiaľ dostalo vyše 1600 kandidátov.
Musia prejsť dvojdňovými testami vo vojenskej nemocnici vrátane lekárskej prehliadky, testov fyzickej zdatnosti, psychometrických testov a pohovoru s psychológom. Po prijatí budú dostávať čistý mesačný plat 2000 eur.
Väčšina pozícií (375) je určená pre pozemné vojsko, 50 pre námorníctvo a 75 v letectve. Vybraní kandidáti začnú v septembri desaťtýždňový základný výcvikový kurz, ktorého súčasťou je čítanie máp, streľba, prvá pomoc a taktika. Potom nasleduje krátka stáž a pridelenie k jednotke.
Pre rok 2027 bolo na dobrovoľnú vojenskú službu pre mládež vyčlenených 1000 miest a tento počet sa postupne zvýši až na maximálne 7000.
