Záujem Rusov o očkovaciu turistiku do Európy stúpa

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Moskva 1. októbra (TASR) - Záujem občanov Ruska o zájazdy do európskych štátov spojené s možnosťou dať sa očkovať vakcínami uznanými Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) stúpa. Okrem Srbska a Nemecka je najnovšie v rámci očkovacej turistiky možné organizovane vycestovať aj do Chorvátska. Podľa agentúry Interfax o tom v piatok informovala výkonná riaditeľka združenia cestovných kancelárií (ATOR) Maja Lomidzeová.Stanica BBC uviedla, že v katalógoch cestovných kancelárií sa pri zájazdoch do vybraných destinácií explicitne neuvádza, že zahŕňajú aj očkovanie - ich cena je však výrazne vyššia ako u iných zájazdov do rovnakej destinácie a na rovnaký počet dní."Očkovacie" zájazdy si kupujú buď ľudia, ktorí radi a veľa cestujú, alebo takí, u ktorých je to nutné z pracovných alebo rodinných dôvodov.Lomidzeová potvrdila, že ruskí klienti majú záujem o tento typ zájazdov. Spresnila, že napríklad v Chorvátsku je možné dať sa zaočkovať vakcínami od Pfizeru, Moderny a AstraZenecy, podávanými v dvoch dávkach, ako aj jednodávkovou vakcínou od firmy Johnson&Johnson.Podľa Interfaxu za takéto zájazdy do Chorvátska klienti v Rusku zaplatia od 28.000 rubľov (330 eur) na osobu.Ruská redakcia spravodajskej stanice BBC tento týždeň informovala, že Rusi sa o možnosti dať sa zaočkovať vakcínami uznanými WHO začali zaujímať už v lete, keď boli v EÚ zavedené covidpasy.BBC opísala skúsenosť mladého muža menom Timofej, ktorý sa pred dvoma mesiacmi v Moskve zaočkoval ruskou vakcínou KoviVak a minulý týždeň v Budapešti ešte jednodávkovou vakcínou od Johnson&Johnson.vysvetlil Timofej, ktorého v Budapešti zaočkovali bezplatne.Moskovčanka Oľga sa pokúšala dať zaočkovať vakcínou schválenou WHO počas služobnej cesty v Poľsku, kde jej však oznámili, že zahraničných turistov neočkujú. "Západnú vakcínu" od spoločnosti Pfizer dostala napokon v Španielsku, kde bola na dovolenke. Potrebovala na to iba pas, ako kontakt uviedla španielske telefónne číslo svojho známeho a adresu bydliska v Španielsku si zapísali tak, ako im ju uviedla.Pôvodne Oľga plánovala dať sa zaočkovať jednodávkovou vakcínou, ale keďže je v Španielsku na pol druha mesiaca, vyhovuje jej aj dvojdávkový Pfizer, ktorým sa v daný deň očkovalo. Predtým Oľga v Moskve podstúpila očkovanie oboma dávkami ruskej vakcíny Sputnik V.BBC aj na príklade Oľgy konštatuje, že mnoho ruských "očkovacích turistov" prejavilo určitú odvahu experimentovať s kombináciou očkovacích látok, aby získali európsky očkovací preukaz.Ruská molekulárna biologička Irina Jakutenková pre BBC uviedla, že vedci nevedia, "čo to znamená pre zdravie, pretože v tejto oblasti neexistuje žiadny výskum". Dodala, že aj ona sama sa kvôli slobode pohybu rozhodla pre nútený experiment a po dvoch dávkach Sputniku bola zaočkovaná aj vakcínou od Moderny.