Záujem zahraničných turistov o Srbsko mierne klesol
Počet zahraničných turistov sa za prvých 11 mesiacov 2025 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka znížil o 1,8 percenta.
Autor TASR
Belehrad 10. januára (TASR) - Srbsko v roku 2025 do konca novembra navštívilo 2,16 milióna zahraničných turistov, najviac ich pochádzalo z Turecka (227.928). Vyplýva to z údajov štatistického úradu RZS, informuje TASR podľa agentúry Tanjug.
Druhou najväčšou skupinou zahraničných turistov boli Číňania (175.385 ľudí), pred návštevníkmi z Ruska (161.437), Bosny a Hercegoviny (143.240) a Nemecka (126.653).
Počet zahraničných turistov sa za prvých 11 mesiacov 2025 v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka znížil o 1,8 percenta. Podľa štatistických údajov zahraniční turisti dosiahli 5,58 milióna prenocovaní, čo je medziročný pokles o 0,5 percenta.
Ich cieľom bol predovšetkým Belehrad (1,18 milióna návštevníkov), zatiaľ čo horské strediská prilákali 255.221 ľudí a a kúpele 125.182 zahraničných návštevníkov.
