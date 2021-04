A. Babiš: Dúfame, že zaočkujeme všetkých záujemcov do konca augusta

Praha 23. apríla (TASR) - Český premiér Andrej Babiš vo štvrtok oznámil, že všetci záujemcovia o očkovanie v ČR by mohli byť zaočkovaní do konca augusta. Informoval o tom v piatok spravodajský server Novinky.cz.



"Očkujeme na maximum možného a je veľká nádej, že do konca júla budeme mať zaočkovaných viac než 5,6 milióna našich spoluobčanov," povedal. "Dúfajme, že naočkujeme všetkých záujemcov najneskôr do konca augusta," dodal premiér na tlačovej konferencii.



V ČR doteraz podali 2.647.527 dávok vakcín proti ochoreniu COVID-19, píšu Novinky.cz. Obe dávky dostalo 908.108 ľudí.



Od piatka sa na očkovanie môžu prihlasovať ľudia vo veku nad 60 rokov. Vláda by podľa ministra zdravotníctva Petra Arenbergera mohla túto hranicu znižovať každý týždeň o päť rokov.



Do ČR tento týždeň dorazili vakcíny od americkej spoločnosti Johnson & Johnson, ktoré sa podávajú len v jednej dávke. Sú určené pre ordinácie praktických lekárov. Česko do konca tohto roka objednalo podľa Noviniek.cz dovedna 2,2 milióna dávok tejto vakcíny.



Česká republika zaznamenala počas štvrtka 2615 nových prípadov nákazy koronavírusom, sumarizuje ministerstvo zdravotníctva. Reprodukčné číslo vírusu, ktoré udáva, koľko ďalších ľudí infikuje jeden nakazený, zostáva na hodnote 0,85. Rizikové skóre systému PES zostáva na hodnote 54 bodov, čo predstavuje tretí z piatich stupňov pohotovosti.



V krajine od začiatku pandémie potvrdili 1.612.832 prípadov nákazy a 28.787 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19. Hospitalizovaných je 3909 osôb.