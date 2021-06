Biely dom vymenoval deväť nových veľvyslancov USA

Letecký kapitán Chesley “Sully” Sullenberger, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Washington 16. júna (TASR) - Biely dom v utorok oznámil mená deviatich veľvyslancov USA v rôznych krajinách, pričom mnohé z najvýznamnejších postov zostali naďalej neobsadené, informovala agentúra AFP. Nominácie zverejnili v predvečer schôdzky prezidentov USA a Ruska, Joea Bidena a Vladimira Putina, v Ženeve.Za veľvyslanca v Izraeli bol nominovaný Tom Nides, bývalý námestník ministra zahraničných vecí v administratíve prezidenta Baracka Obamu a dlhoročný výkonný riaditeľ banky Morgan Stanley.Americké diplomatické zastúpenie v Mexiku by podľa návrhu Bieleho domu mal viesť bývalý senátor štátu Colorado Ken Salazar, ktorý pôsobil v Obamovej administratíve ako minister vnútra.Na veľvyslankyňu USA v NATO bola navrhnutá Julianne Smithová, bývalá zástupkyňa Bidenovho poradcu pre národnú bezpečnosť v čase, keď bol viceprezidentom USA.Zoznam zahŕňa aj kandidátov na posty veľvyslancov v Paraguaji, Kostarike a Guinei, na Srí Lanke a v Gambii.Postu zástupcu USA v Rade Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO) by sa mal ujať kapitán Chelsey 'Sully' Sullenberger, ktorý je známy ako "Hrdina z Hudsonu" za úspešné pristátie dopravného lietadla na rieke Hudson v roku 2009 s nulovými stratami na životoch. Tento príbeh poslúžil ako inšpirácia pre film s Tomom Hanksom v hlavnej úlohe.Bidenova administratíva chce politickými nominantmi obsadiť 30 percent diplomatických postov, na zvyšných 70 percent postov by mali byť nominovaní kariérni diplomati a štátni zamestnanci.Toto rozdelenie je v súlade s historickými normami a predstavuje zmenu oproti administratíve Bidenovho predchodcu v Bielom dome Donalda Trumpa, keďže tá obsadila približne 45 percent veľvyslanectiev politickými nominantmi.Nateraz nie je známe, kto bude veľvyslancom USA pri Dvore sv. Jakuba, čo je prestížny post veľvyslanca v Spojenom kráľovstve.Post veľvyslanca v Číne by mal obsadiť kariérny diplomat Nicholas Burns. Americkú misiu v Japonsku by mal viesť Rahm Emanuel, bývalý starosta Chicaga, kongresman za štát Illinois a prvý personálny šéf Bieleho domu v Obamovej administratíve.