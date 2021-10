Zavedenie covidových pravidiel v Izraeli brzdia technické problémy

Jeruzalem 3. októbra (TASR) – Pre technické problémy odložila izraelská vláda o niekoľko dní zavedenie nových pravidiel týkajúcich sa covidových preukazov, ktoré mali začať platiť od nedele. Informoval o tom denník Times of Israel.



Platnosť doteraz vydaných tzv. zelených pasov, akýchsi vstupeniek na verejne prístupné miesta pre osoby, ktoré sú očkované proti ochoreniu COVID-19, prekonali ho alebo mali negatívny výsledok testu, mala skončiť o polnoci z 2. na 3. októbra. Nové preukazy budú vydávané za prísnejších podmienok – jednou z nich je to, že ich držitelia musia byť očkovaní oboma dávkami dvojdávkových vakcín a treťou posilňovacou dávkou. Ich platnosť v trvaní šesť mesiacov sa začne týždeň po podaní poslednej dávky.



Dočasný zelený preukaz pre osoby nespôsobilé na očkovanie, platný maximálne niekoľko dní, je možné získať aj na základe negatívneho výsledku testu na koronavírus, ktorý je potrebné zaplatiť.



V dôsledku uvedených zmien by o zelené pasy prišli takmer dva milióny Izraelčanov. Rezervačný systém nových preukazov na špeciálnej webovej stránke ministerstva zdravotníctva však skolaboval a terajšie preukazy tak budú platné ešte niekoľko dní.



Izrael je prvá krajina sveta, ktorá oficiálne začala s očkovaním treťou dávkou proticovidovej vakcíny. Od 1. augusta ju najskôr začali ponúkať osobám nad 60 rokov. Veková hranica sa postupne znížila na všetky osoby vo veku od 12 rokov, ktoré dostali druhú dávku najmenej pred piatimi mesiacmi.



V Izraeli musia všetky osoby od troch rokov preukázať, že boli očkované, prekonali covid alebo mali negatívny výsledok testu, ak sa chcú zúčastniť na športových alebo kultúrnych podujatiach, ísť do posilňovní, múzeí, reštaurácií alebo knižníc. Deti do 12 rokov sú testované zdarma, ostatní si testy platia, pripomína agentúra DPA.



Podľa ministerstva zdravotníctva bolo zhruba 61 percent z 9,4 milióna obyvateľov Izraela zaočkovaných dvoma dávkami vakcíny, okolo 37 percent trikrát. Počet hospitalizovaných vo vážnom stave klesol od 17. augusta prvýkrát pod 600 osôb, väčšina z nich nebola očkovaná. Pandémia si od svojho začiatku vyžiadala 7778 obetí.



Nové pravidlá kritizoval zväz izraelských učiteľov, podľa ktorého ich vláda navyše oznámila neskoro. Od nedele totiž pedagógovia bez zeleného pasu, ktorí nechcú absolvovať test na koronavírus, nemôžu učiť, a to ani on-line, a nebudú dostávať plat. Podľa predsedu združenia Rana Eresa to zasiahne asi 50 percent z okolo 80.000 učiteľov. Eres preto požaduje pre učiteľov dvojmesačné prechodné obdobie na zaočkovanie treťou dávkou.