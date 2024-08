Zavedenie hraníc v práve demonštrovať podporuje aj holandský minister

Brusel/Amsterdam 13. augusta (TASR) - Holandský minister spravodlivosti David van Weel upozornil, že nová koaličná vláda sa nechystá obmedzovať právo ľudí na demonštrácie. Zároveň však on ako minister chce zistiť, či je možné stanoviť nejaké hranice v rámci tohto práva. Na správu denníka Volkskrant upozornil spravodajca TASR.



Van Weel v utorňajšom rozhovore pre Volkskrant povedal, že medzi jeho hlavné priority na nadchádzajúci rok patrí posilnenie dôvery občanov v právny štát a boj proti polarizácii spoločnosti.



Minister, ktorý desať rokov slúžil v námornej pechote a šéfom rezortu justície sa stal v mene pravicovej liberálnej Strany slobody a demokracie (VVD), v rozhovore upozornil, že polícia, prokuratúra a "iní strážcovia právneho štátu" čelia oveľa väčšiemu pracovnému zaťaženiu, keď sa musia zaoberať demonštráciami a zvýšenou polarizáciou spoločnosti.



Pripomenul, že keď dochádza k protestom farmárov, tí čo protesty podporujú, sú proti tvrdým policajným zásahom. Proti tvrdým zásahom sú aj prívrženci globálneho ekologického hnutia Extinction Rebellion (XR), ktorí protestne blokujú premávku.



"Čokoľvek, čo polícia alebo prokuratúra robí, je vnímané ako neneutrálne konanie - pritom jej však ide iba o presadzovanie zákona," opísal situáciu minister.



Volkskrant pripomenul, že koaličná dohoda novej štvorčlennej vlády obsahuje pasáž, podľa ktorej predstavitelia štátu budú prísnejšie rozlišovať medzi pokojnými demonštráciami a rušivými akciami a že štátni úradníci budú vyzvaní, aby rázne zakročili tam, kde demonštranti "prekročia hranice trestného práva".



Van Weel zdôraznil, že s touto stratégiou súhlasí, pretože väčšina populácie sa nestotožňuje s extrémistami a ich nátlakovými akciami.



"Skutočne by ma zaujímalo, prečo si ako občan dodržiavajúci zákony myslíte, že je dobrý nápad sedieť na diaľnici. S vedomím, že tým zamestnávate stovky policajtov, keď máme aj festival či futbalový zápas," vysvetlil minister. Zároveň zdôraznil, že nechce obmedzovať právo demonštrovať. "Snažím sa zistiť, či dokážeme stanoviť hranice v rámci práva demonštrovať", dodal. Podľa jeho slov veľká časť populácie Holandska by proti tomu nenamietala.



Denník uviedol, že vládna agentúra WODC, ktorá posudzuje politiku novej vlády, v súčasnosti skúma právo na demonštrácie a jej správa bude zverejnená na budúci rok.