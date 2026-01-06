Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Záver CIA podľa WSJ: Madura by mohli nahradiť jeho najbližší spojenci

Venezuelčania oslavujú v Santiagu v Čile v sobotu 3. januára 2026 po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že prezident Nicolas Maduro bol zatknutý a odvezený z Venezuely. Foto: TASR/AP

Správa CIA má byť jedným z dôvodov, prečo sa Trump rozhodol podporiť radšej viceprezidentku Rodríguezovú namiesto líderky venezuelskej opozície Maríe Coriny Machadovej.

Autor TASR
Washington 6. januára (TASR) - Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) podľa dvoch zdrojov denníka Wall Street Journal (WSJ) dospela k záveru, že pokiaľ by venezuelský prezident Nicolás Maduro prišiel o svoju moc, stabilitu v krajine by dokázali najlepšie udržať jeho najbližší spojenci vrátane viceprezidentky Delcy Rodríguezovej. O svojich záveroch CIA informovala i amerického prezidenta Donalda Trumpa, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.

Správa CIA má byť podľa zdrojov WSJ jedným z dôvodov, prečo sa Trump rozhodol podporiť radšej viceprezidentku Rodríguezovú namiesto líderky venezuelskej opozície a laureátky Nobelovej ceny za mier Maríe Coriny Machadovej.

Prezident Trump je pravidelne informovaný o dynamike domácej politiky po celom svete. Prezident a jeho tím pre národnú bezpečnosť robia realistické rozhodnutia, aby konečne zabezpečili, že Venezuela bude v súlade so záujmami Spojených štátov a stane sa lepšou krajinou pre venezuelský ľud,“ odpovedala hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová na žiadosť o komentár od agentúry Reuters.
.

