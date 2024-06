Záverečné vyhlásenie G7 potvrdzuje záväzok chrániť hodnoty demokracie

Fasano 14. júna (TASR) - Vedúci predstavitelia krajín skupiny G7 na summite v Taliansku potvrdili svoju jednotu a záväzok chrániť demokratické hodnoty a ľudské práva. Zároveň vyjadrili hlboké obavy z manipulatívnych praktík a zasahovania do demokratických inštitúcií a volieb. Vyplýva to záverečnej deklarácie zverejnenej v piatok po dvojdňovom stretnutí, informuje TASR.



V súvislosti s voľbami, ktoré sa tento rok konajú vo viacerých štátoch, lídri krajín G7 uviedli, že viaceré politické strany sa "pomocou zasahovania, škodlivých kybernetických aktivít a represií v zahraničí pokúšajú kolektívne narušiť suverenitu a demokratické hodnoty".



Krajiny zoskupenia G7 sa zaviazali reagovať na tieto "hrozby pomocou nástrojov rešpektujúcich ľudské práva a podporou slobody prejavu a slobodných, nezávislých a pluralitných médií".



Záverečné vyhlásenie priamo nemenuje, kto za týmito snahami stojí, agentúra DPA však pripomína, že západné štáty opakovane obviňujú Rusko z pokusov ovplyvňovať výsledky volieb v zahraničí.



Štáty G7 vyjadrili solidaritu a podporu Ukrajine vzdorujúcej ruskej vojenskej agresii. Rusko podľa nich musí zaplatiť za ním spôsobené škody, ktoré Svetová banka vyčíslila na takmer 500 miliárd dolárov.



Za účasti prezidenta Volodymyra Zelenského sa lídri rozhodli Kyjevu poskytnúť pôžičku vo výške 50 miliárd dolárov. Ako zábezpeka tejto pôžičky poslúžia úroky zo zmrazených ruských aktív.



Lídri v spoločnej deklarácii taktiež podporili predložený návrh dohody, ktorá by mohla viesť k okamžitému prímeriu v Pásme Gazy, prepusteniu všetkých rukojemníkov a dvojštátnemu riešeniu izraelsko-palestínskeho konfliktu. Vyzvali tiež na "výrazné a trvalé zvýšenie" humanitárnej pomoci do tejto palestínskej enklávy.



V súvislosti s Čínou uznali jej dôležitosť vo svetovom obchode. Vyjadrili však obavy z "pretrvávajúcich a cielených... krokov (Pekingu), ktoré vedú k deformáciám trhu a škodlivému preplňovaniu kapacít v čoraz väčšom počte odvetví".



Na summite sa vôbec po prvýkrát v dejinách zúčastnil aj pápež. Františkovi sa lídri štátov G7 poďakovali za účasť aj prínos do diskusie. Ocenili tiež účasť vedúcich predstaviteľov ďalších krajín vrátane Argentíny, Brazílie či Indie.



Zo záverečného textu podľa agentúry AFP vyradili problematiku interrupcií. Na vlaňajšom summite v Japonsku sa lídri krajín G7 zaviazali riešiť "prístup k bezpečným a legálnym potratom". Takáto zmienka sa v deklarácii z Talianska nevyskytuje, podľa diplomatov na tom trvala hostiteľka summitu, talianska premiérka Giorgia Meloniová.