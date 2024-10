Záverečnú reč prednesie Harrisová na mieste začiatku útoku na Kapitol

Washington 24. októbra (TASR) - Viceprezidentka USA Kamala Harrisová, ktorá je kandidátkou Demokratickej strany do nachádzajúcich prezidentských volieb, plánuje predniesť záverečnú reč svojej kampane na mieste kde Donald Trump v januári 2021 podnecoval dav, ktorý následne zaútočil na americký Kapitol. V noci na štvrtok o tom informoval vysokopostavený predstaviteľ Harrisovej volebného tímu. TASR píše podľa správ agentúr AP a AFP.



Harrisová prejav prednesie budúci utorok, teda týždeň pred volebným dňom, v parku Ellipse neďaleko Bieleho domu vo Washingtone. V záverečnej reči vyzve Američanov, aby "obrátil list" smerom k novej ére bez Trumpa. Viceprezidentka sa bude snažiť vytvoriť ostrý kontrast medzi svojou víziou a víziou Trumpa, ktorý podľa nej rozsieva chaos a rozkol, informoval predstaviteľ jej volebného tímu.



AP pripomína, že ide o symbolické miesto, pretože práve tu Trump 6. januára 2021 predniesol prejav, v ktorom zavádzal o rozsiahlych volebných podvodoch a vyzýval svojich priaznivcov, aby bojovali, čím podnecoval dav. Ten následne vtrhol do budovy Kapitolu, kde sa v tej chvíli oficiálne vyhlasovali volebné výsledky. Pri útoku zomrelo päť ľudí a zranilo sa pri ňom 140 policajtov. Predstaviteľ Harrisovej volebného tímu povedal, že výberom tohto symbolického miesta chcú poukázať na to, ako by mohlo prebiehať Trumpove druhé funkčné obdobie.



Voľby v Spojených štátoch sa začnú v utorok 5. novembra. Podľa prieskumov bude súboj medzi oboma kandidátmi mimoriadne vyrovnaný.