< sekcia Zahraničie
Záverečný návrh dohody nebude schválený, tvrdí predseda Kurum
Konferencia COP31 sa v nedeľu stala najdlhším klimatickým summitom OSN v histórii. Rokovania v Turecku sa mali skončiť už v piatok, no predĺžili sa o viac ako 44 hodín.
Autor TASR
Antalya 22. novembra (TASR) - Predseda klimatického summitu Organizácie Spojených národov COP31 a turecký minister životného prostredia Murat Kurum v nedeľu potvrdil, že záverečný návrh dohody z konferencie nebude schválený. TASR o tom informuje podľa televízie Sky News a agentúry Reuters.
„Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, tento text sme koniec koncov nikomu nevnucovali, ani sme nevydali žiadne ultimátum typu ,ber alebo nechaj tak‘,“ skonštatoval Kurum.
„Je jasné, že v tejto sále sú strany, ktoré sú proti tomuto textu. Uznávame, že v súvislosti s týmto dokumentom neexistuje konsenzus. Preto tieto rozhodnutia neboli prijaté,“ dodal turecký minister.
Najnovší návrh dohody z klimatického summitu krátko predtým odmietla okrem iných aj Európska únia. Podľa írskeho ministra pre klímu a energetiku Darragha O’Briena bol dôvodom fakt, že v dokumente chýba zmienka o fosílnych palivách.
Konferencia COP31 sa v nedeľu stala najdlhším klimatickým summitom OSN v histórii. Rokovania v Turecku sa mali skončiť už v piatok, no predĺžili sa o viac ako 44 hodín.
Sky News uvádza, že ak nebude predložený nový konečný návrh, rokovania budú musieť byť pozastavené a obnovené až v budúcom roku.
V histórii klimatických konferencií COP, ktoré sa začali v roku 1995, k tomu došlo doteraz iba raz, a to v roku 2000 na COP6 v holandskom Haagu. Rokovania vtedy zlyhali bez dosiahnutia dohody a nasledujúce leto boli obnovené v nemeckom meste Bonn, ozrejmuje televízia.
„Urobili sme všetko, čo bolo v našich silách, tento text sme koniec koncov nikomu nevnucovali, ani sme nevydali žiadne ultimátum typu ,ber alebo nechaj tak‘,“ skonštatoval Kurum.
„Je jasné, že v tejto sále sú strany, ktoré sú proti tomuto textu. Uznávame, že v súvislosti s týmto dokumentom neexistuje konsenzus. Preto tieto rozhodnutia neboli prijaté,“ dodal turecký minister.
Najnovší návrh dohody z klimatického summitu krátko predtým odmietla okrem iných aj Európska únia. Podľa írskeho ministra pre klímu a energetiku Darragha O’Briena bol dôvodom fakt, že v dokumente chýba zmienka o fosílnych palivách.
Konferencia COP31 sa v nedeľu stala najdlhším klimatickým summitom OSN v histórii. Rokovania v Turecku sa mali skončiť už v piatok, no predĺžili sa o viac ako 44 hodín.
Sky News uvádza, že ak nebude predložený nový konečný návrh, rokovania budú musieť byť pozastavené a obnovené až v budúcom roku.
V histórii klimatických konferencií COP, ktoré sa začali v roku 1995, k tomu došlo doteraz iba raz, a to v roku 2000 na COP6 v holandskom Haagu. Rokovania vtedy zlyhali bez dosiahnutia dohody a nasledujúce leto boli obnovené v nemeckom meste Bonn, ozrejmuje televízia.