Zavoral: Rozhlas má za sebou rozmanitú cestu, zohral významnú úlohu

Praha 18. mája (TASR) - Československý, dnes Český rozhlas, má za sebou dlhú rozmanitú cestu, počas ktorej niekoľkokrát zohral významnú rolu v histórii krajiny. K 100. výročiu začiatku rozhlasového vysielania v Československu to uviedol generálny riaditeľ Českého rozhlasu René Zavoral, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Sto rokov rozhlas vzdeláva, informuje, baví a rozširuje obzory. Za éru svojej existencie si našiel dôležité miesto v životoch niekoľkých generácií poslucháčov, mnohých z nich dokonca sprevádza už od útleho detstva," povedal Zavoral.



Pri tejto príležitosti sa v Česku uskutoční mnoho podujatí, na čo upozornil aj minister kultúry Martin Baxa. Zároveň poukázal na to, že Československo predbehla v rozhlasovom vysielaní len Veľká Británia so svojou BBC.



Jednou z plánovaných akcií je veľkolepý koncert, ktorý sa uskutoční vo štvrtok večer v Riegrových sadoch v blízkosti sídla Českého rozhlasu. Vystúpia na ňom napríklad speváčka Aneta Langerová, skupina Chinaski, spevák, scenárista a režisér Zdeněk Svěrák či spevák, skladateľ, občiansky aktivista a bývalý politik Michael Kocáb. V rámci programu si rozhlas pripomenie aj slovenského speváka Mekyho Žbirku.



Začiatok pravidelného vysielania československého rozhlasu pripomína na Slovensku strieborná zberateľská eurominca s nominálnou hodnotou desať eur. Záujemcovia si ju spolu s pamätným listom môžu zakúpiť už od stredy. Zberateľskú mincu v ten istý deň predstavila Mincovňa Kremnica, Národná banka Slovenska a Rozhlas a televízia Slovenska.



Pravidelné rozhlasové vysielanie v Československu sa začalo v sobotu 18. mája 1923 o 20.15 h. Príbeh pravidelného vysielania rozhlasu na Slovensku sa ale začal písať až 3. augusta 1926, kedy spustil Radiojournal pravidelné vysielanie z Bratislavy. Z Košíc sa začalo pravidelné rozhlasové vysielanie v roku 1927.





