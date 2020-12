Zavraždená maltská novinárka bola podľa bývalého premiéra irelevantná

Valleta 5. decembra (TASR) – Podľa bývalého premiéra Malty Josepha Muscata bola zavraždená novinárka Daphne Caruanová Galiziová v čase svojej smrti v roku 2017 irelevantná. Vyšetrovateľom to v piatok povedal samotný Muscat, informovala agentúra DPA.



Caruanová Galiziová, zavraždená počas Muscatovej vlády, písala články na svetovej úrovni, avšak aj „bulvárny odpad", pokračoval bývalý premiér a dodal, že v čase vraždy už bola irelevantná.



„Je to nepredstaviteľné... ktokoľvek spáchal tento zločin, je hlúpy," uviedol Muscat počas svojej verejnej výpovede.



Z vykonania vraždy orgány doposiaľ obvinili troch mužov, pričom štvrtý muž, podnikateľ Yorgen Fenech, je obvinený zo spolupáchateľstva. Všetci štyria účasť na vražde odmietajú.



Fenech zo zosnovania vraždy viní Keitha Schembriho, šéfa kancelárie spomínaného maltského expremiéra. Toho polícia vlani v novembri zadržala, následne proti nemu však nevzniesla obvinenia. Muscat šesť týždňov na to odstúpil z premiérskeho postu.



Caruanová Galiziová, ktorá písala protikorupčný blog a viedla vyšetrovanie škandálu Panama Papers na Malte, prišla o život v októbri 2017 pri výbuchu bomby nastraženej v jej automobile.