Zavraždená novinárka písala o korupcii v energetike, tvrdí jej syn

Valletta 29. januára (TASR) - Maltská novinárka Daphne Caruanová Galiziová pracovala pred svojou vraždou na článku o korupcii okolo elektrárne, v ktorej vedení figuroval aj muž následne obvinený z jej vraždy, a to podnikateľ Yorgen Fenech. Vo štvrtok to na súde uviedol Galiziovej syn Matthew Caruana Galizia, ktorého citovala agentúra DPA.



Galiziová podľa jeho slov spoločne s ním strávila veľkú časť roku 2017 vyšetrovaním korupcie súvisiacej s elektrárňou, ktorú postavilo konzorcium Electrogas. Jedným z akcionárov tejto spoločnosti je práve obvinený Fenech, pripomína DPA.



Zavraždenej novinárke údajne poskytol nemenovaný informátor dokumenty vrátane emailových správ, ktoré naznačovali, že Fenech bol v konzorciu Electrogas ústrednou postavou. "On rozhodoval. Zakaždým, keď potrebovali láskavosť od (niekdajšieho ministra pre energetiku) Konrada Mizziho, išli za Yorgenom (Fenechom)... Takže sme sa spolu s mamou zamerali na túto kľúčovú osobu," pokračoval na súde Galizia.



Galiziová písala protikorupčný blog a ako investigatívna novinárka odhaľovala súvislosti škandálu Panama Papers s maltskými politikmi. Podľa svojho syna plánovala článok o elektrárni zverejniť koncom roka 2017, avšak v októbri toho roku zahynula pri výbuchu bomby nastraženej v jej automobile.



Z vykonania jej vraždy orgány doposiaľ obvinili troch mužov, pričom štvrtý muž, spomínaný Fenech, je obvinený zo spolupáchateľstva. Všetci štyria účasť na vražde odmietajú.



Fenech zo zosnovania vraždy viní Keitha Schembriho, šéfa kancelárie maltského expremiéra Josepha Muscata. Toho polícia vlani v novembri zadržala, následne však proti nemu nevzniesla obvinenia. Muscat šesť týždňov na to odstúpil z funkcie premiéra.