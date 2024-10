ZAVRAŽDIL SVOJU RODINU: Mladík použil zbraň, ktorú mal otec v trezore

Seattle 25. októbra (TASR) - Pätnásťročného tínedžera obžalovali vo štvrtok v USA na súde pre mladistvých z vraždy oboch rodičov a troch súrodencov. K streľbe došlo začiatkom tohto týždňa v meste Fall City východne od Seattlu v americkom štáte Washington, informuje TASR podľa agentúry AP.



Strelec sa zodpovednosť vraždy dokonca pokúšal pripísať mladšiemu bratovi, jeho 11-ročná sestra, ktorá streľbu ako jediná prežila, však polícii povedala, kto bol skutočným páchateľom, vyplýva z dokumentov súdu.



Chlapca obžalovali z piatich bodov obzvlášť závažného zločinu vraždy a vraždy v štádiu pokusu a pred súd by mal predstúpiť v piatok.



Dievča, ktoré prežilo, vyšetrovateľom uviedlo, že tínedžer sa nedávno dostal do problémov po tom, čo nespravil testy v škole. Ručná zbraň, ktorú pri streľbe použil, patrila ich otcovi a zo všetkých detí poznal kód trezoru, kde bola zbraň držaná, len páchateľ.



V prípade obetí ide o Marka (43) a Sarah Humistonovcov (42) a ich deti Katheryn (7), Joshuu (9) a Benjamina (13).



Na núdzovú linku zavolal po čine samotný strele s tým, že jeho mladší 13-ročný brat postrieľal členov rody v dome vo Fall City po tom, čo bol pristihnutý pri pozeraní pornografie, a následne spáchal samovraždu, spresňuje AP.



O niekoľko minút neskôr však na linku 911 zavolal sused, ku ktorému sa podarilo ujsť 11-ročnej sestre strelca, s tým, že rodinu v skutočnosti postrieľal 15-ročný najstarší brat. Dieťaťu sa podarilo ujsť do susedného domu po tom, čo predstieralo, že je mŕtve, uvádza súd.



Polícia po príchode na miesto tínedžera zadržala a v dome objavila telá obetí. Jeho sestru, ktorá prežila, previezli do nemocnice, odkiaľ bola medzičasom prepustená.