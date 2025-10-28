Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Zavraždili novinára, ktorý písal o pašovaní drog

Ilustračné foto Foto: TASR - TASR/Lukáš Furcoň

Beltrán v minulosti pôsobil v tlačených médiách a v poslednej dobe sa na sociálnych sieťach venoval témam súvisiacim s kriminalitou.

Mexiko 27. októbra (TASR) - V Mexiku zavraždili novinára Miguela Ángela Beltrána, ktorý spravodajsky pokrýval problematiku pašovania drog, potvrdila v pondelok pre agentúru AFP prokuratúra štátu Durango. Jeho telo podľa miestnych médií našli v sobotu na úseku diaľnice, ktorý spája Durango s pobrežným mestom Mazatlán v susednom štáte Sinaloa, píše TASR.

Beltrán v minulosti pôsobil v tlačených médiách a v poslednej dobe sa na sociálnych sieťach venoval témam súvisiacim s kriminalitou. O svojej práci informoval z účtu na sieti TikTok pod prezývkou Capo a na Facebooku prostredníctvom stránky La Gazzettta Durango.

V jednom zo svojich posledných príspevkov z 22. októbra písal o zatknutí vodcu gangu zvaného Cabrera Sarabia, ktorý pôsobí v štáte Durango ako rival drogových kartelov Sinaloa a El Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Mexiko je považované za jednu z najnebezpečnejších krajín pre novinárov. Od roku 1994 v krajine podľa organizácie Reportéri bez hraníc prišlo o život viac než 150 mediálnych pracovníkov. Napríklad v novembri 2024 zastrelili fotoreportéra Ismaela Villagómeza. Úrady v tomto prípade zadržali tri osoby.
