Zavraždili starostku mesta v štáte Oaxaca

Oaxaca 16. júna (TASR) — Štyria ozbrojení muži v nedeľu vtrhli do priestorov radnice v meste San Mateo Piňas v mexickom štáte Oaxaca, kde zastrelili starostku Liliu Garcíovú a jej spolupracovníka. Pri útoku boli zranení aj dvaja mestskí policajti, uviedla polícia. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru AFP.



Muži prišli k radnici na motorkách. Predtým, ako vtrhli do vnútra, vyhrážali sa policajtom strážiacim budovu.



„Tento čin nemôže zostať nepotrestaný,“ napísal na sociálnych sieťach guvernér štátu Oaxaca Salomón Jara Cruz.



Miestna prokuratúra uviedla, že útok vyšetruje. V oblasti boli nasadení vojenskí a federálni agenti.



Desiatky miestnych politikov v Mexiku sa v posledných rokoch stali terčom útokov organizovaných zločineckých skupín, a to najmä v oblastiach, kde pôsobia vplyvné gangy obchodujúce s drogami.



Násilie sa nedávno rozšírilo aj do hlavného mesta Mexiko, kde boli v máji zavraždení dvaja blízki spolupracovníci starostky Clary Brugadovej.



Násilné činy, väčšinou spojené s obchodovaním s drogami, si v Mexiku od roku 2006 vyžiadali približne 480.000 životov, viac ako 120.000 ľudí je nezvestných.