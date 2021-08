Zavreté letisko Tegel v Berlíne bolo dejiskom Večere slobody

Berlín 8. augusta (TASR) - Asi 3000 ľudí sa v sobotu v Berlíne zišlo na veľkej večeri pod holým nebom usporiadanej na neobvyklom mieste - stoly boli prestreté na dráhe bývalého letiska Tegel. Usporiadané boli pritom tak, že pri pohľade zhora vytvárali slová "BERLIN LOVES YOU" a veľké srdce. Informovala o tom agentúra DPA.



Jedlo a nápoje si hostia zabezpečovali sami, ale podľa pre organizátorov bola v ponuke aj "trocha občerstvenia zdarma". Kultúrny a hudobný program zabezpečovali miestni umelci. Podujatie bolo nazvané Večera slobody.



Vzhľadom na to, že sa akcia konala dva mesiace pred voľbami, narazila na kritiku, že ide o predvolebný ťah. Jej spoluorganizátorom bol totiž aj Berlínsky senát plniaci exekutívnu funkciu.



Berlínsky vládnuci starosta Michael Müller však vysvetlil, že nemecká metropola by takto chcela vyslať signál, že "po mnohých mesiacoch pandémie" je "Berlín späť". Mesto sa tiež takto chcelo poďakovať Berlínčanom za ich vytrvalosť a trpezlivosť v uplynulých mesiacoch, dodal.



Spoluorganizátori z agentúry pre cestovný ruch Visit Berlin označili podujatie za "festival rozmanitosti a radosti z života" a vyjadrili nádej, že sa im podarilo spropagovať nemecké hlavné mesto.



Na prípravu akcie na bývalom letisku, ktoré bolo koncom minulého roka zatvorené, bolo podľa skorších informácií vynaloženého pol milióna eur. Vstupenky naň boli zadarmo a rýchlo sa rozchytali: k pôvodným 2000, ktoré boli k dispozícii od konca júla, začiatkom tohto týždňa dotlačili ešte ďalších tisíc.