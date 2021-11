Zavŕšil sa diaľkový masový pochod na podporu vlády prezidenta Arceho

La Paz 30. novembra (TASR) - Tisíce Bolívijčanov na čele s bývalým prezidentom Evom Moralesom dorazili v pondelok po týždňovom pochode krajinou do mesta La Paz, kde sídli vláda.



Pochod zorganizovalo vládnuce ľavicové Hnutie za socializmus (MAS) Moralesa a súčasného bolívijského prezidenta Luisa Arceho, ako aj spriaznené skupiny, informuje tlačová agentúra DPA.



"Pochod strany MAS ochromil život v La Paze," napísali bolívijské noviny El Deber. Podľa danej správy Moralesovi stúpenci zaplnili Hlavné námestie sv. Františka (Plaza Mayor de San Francisco), kde sa nachádza sídlo vlády tohto andského štátu.



"Pochod za vlasť" sa začal pred týždňom v malom meste Caracollo v departemente Oruru a jeho účastníci absolvovali do La Pazu trasu dlhú približne 200 kilometrov. Exprezident tvrdí, že pravicové sily "chcú návrat ku koloniálnemu režimu".



Morales a MAS zorganizovali pochod v reakcii na deväťdňový štrajk, ktorý pred dvoma týždňami iniciovali občianske výbory a ďalšie sektory proti diskutabilnému zákonu zameranému na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. Arceho nakoniec k zrušeniu tohto zákona dotlačili.



Podľa vládnucej strany bolo cieľom štrajku privodiť v Bolívii "druhý prevrat", uvádza tlačová agentúra EFE.



"Ľudia chcú pokoj a mier. Prajú si, aby sa rešpektovali demokracia a odovzdané hlasy. Je to pre pravicu varovanie, aby sa s ľuďmi nezahrávala," vyhlásil Arce.