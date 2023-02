Zázračné dievčatko Ája, narodené pod troskami v Sýrii, sa zotavuje

Afrín 8. februára (TASR) - Zachránenému sýrskemu dievčatku menom Ája – "zázračnému dieťaťu", ktoré sa po zemetrasení narodilo pod troskami domu svojej rodiny v povstalcami ovládanom meste na severe Sýrie – sa darí dobre, oznámil jeho lekár. Správu priniesla v stredu tlačová agentúra DPA. Zemetrasenie postihlo aj Turecko a počet mŕtvych po katastrofe v oboch krajinách sa blíži k 10.000.



Dievčatko, ktorému dal meno Ája (Zázrak) nemocničný personál, je jediným členom rodiny, čo v pondelok na svitaní prežil mohutné zemetrasenie v meste Džindíras v provincii Aleppo.



Zemetrasenie zabilo jeho matku, otca a štyroch súrodencov a zničilo aj štvorposchodový dom, v ktorom rodina bývala.



V pondelok kolovali na sociálnych sieťach videá, ako záchranári pochádzajúci prevažne z tej istej mestskej časti vyťahujú von novorodenca a muži kričia, že preň potrebujú prikrývku.



"Je stabilizovaná, ale má niekoľko zlomených rebier a nejaký čas bude trvať, kým sa to zahojí," povedal pre DPA lekár Hání Marúf, keď kontroloval svojho najmladšieho pacienta v inkubátore v nemocnici v meste Afrín.



Ája sa narodila pod ruinami domu, a keď ju tam záchranári objavili, ešte stále bola pupočnou šnúrou spojená s mŕtvou matkou. Jeden záchranár nožom pupočnú šnúru prerezal a vytiahol ju von.



"Do našej nemocnice ju priviedol sused rodiny," dodal Marúf.



Dieťa bolo "vo veľmi zlom stave", uviedol lekár pre DPA do telefónu. Ája "mala modré končatiny" a rezné razy po celom tele, ktoré bolo pokryté prachom.



"Keby ju včas nenašli, dieťa by do hodiny zomrelo," vyhlásil lekár. Ájin stav sa zlepšil, "je na tom oveľa lepšie a reaguje", doplnil.



Rodina bábätka boli utečenci z východosýrskej provincie Dajr az-Zaur, uviedol ešte Marúf.



"Naše tímy pretekajú s časom a snažia sa zachrániť ďalšie životy," povedal Ráid Saláh, šéf záchranárskej organizácie Biele prilby, ktorá pracuje prevažne v oblastiach sýrskej opozície.