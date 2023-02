Zázračné sýrske dievčatko chceli za posledných 48 hodín trikrát uniesť

Bejrút/Damask 14. februára (TASR) - Ozbrojení povstalci chceli uniesť novonarodené sýrske dievčatko s prezývkou "zázračné dieťa", lebo prišlo na svet pod troskami domu po ničivom zemetrasení v Sýrii. V utorok to oznámila organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR). TASR prevzala správu z tlačovej agentúry DPA.



Tureckom podporovaní povstalci sa za posledných 48 hodín trikrát pokúsili uniesť týždňové dievčatko, uviedlo SOHR. Skupina povstalcov patrí do Divízie Sultána Muráda, ktorá má pod kontrolou oblasť mesta Afrín, kde je dievčatko v nemocnici.



Povstalci vtrhli do nemocnice a zaútočili na jej riaditeľa doktora Chálida Attíju a na personál.



Attíja sa pre DPA odmietol k prípadu detailnejšie vyjadriť, ale uviedol: "Som zdravotne v poriadku a dievčatko je v bezpečí, je dokonale zdravé."



Dieťa nikomu neodovzdali, ani si ho nikto neadoptoval. "Teraz je v nemocnici a jeho záležitosti sú v rukách justície a prokuratúry," spresnil.



Šéf SOHR Rámí Abdal Rahmán pre DPA povedal: "Žiaľ, prípad tohto dievčatka zneužívajú všetky strany a vyhliadka na získanie peňazí spôsobuje, že ľudia dychtia po tom, aby si ho vzali, ale nie z ľudských dôvodov."



SOHR uviedlo, že viaceré organizácie niekoľkokrát vyzývali ľudí, aby si novorodenca adoptovali, a ponúkali na to milióny dolárov.



"To zlákalo zadubenejších členov niektorých frakcií, ktorí vtrhli do nemocnice a pokúšali sa dieťa uniesť, len z chamtivosti po peniazoch," opísalo situáciu SOHR.



Uviedla tiež, že niekoľkí predstavitelia sýrskej vlády vystupovali ako obchodníci z Damasku a snažili sa o adopciu dievčatka v mene charitatívnej organizácie. Potom sa ukázalo, že je napojená na Asmu Asadovú, manželku sýrskeho prezidenta Bašára Asada.



Ája, teda "zázračné dieťa", sa narodila pod troskami po minulotýždňovom obrovskom zemetrasení na severe Sýrie. Keď ju záchranári našli, ešte bola spojená pupočnou šnúrou s mŕtvou matkou. Podľa nich zomrela krátko po pôrode pod sutinami.



O Áju sa staral doktor Attíja a jeho manželka, matka dvoch detí, ktorá ju aj začala dojčiť. Áji dal meno nemocničný personál. Aj jej otec a štyria súrodenci pri katastrofe zahynuli.



Rodina žila v meste neďaleko hranice s Tureckom a pondelkové zemetrasenie ho postihlo veľmi vážne. Rodina predtým ušla z provincie Dajr az-Zaur na východe Sýrie.