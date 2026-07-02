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ZÁZRAK: Osem dní po zemetrasení spod trosiek vyslobodili živého muža
Oficiálny počet mŕtvych po dvoch ničivých otrasoch s magnitúdami 7,2 a 7,5 vo štvrtok vzrástol na 2295 a vyše 11.000 ľudí je zranených.
Autor TASR
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Caracas 2. júla (TASR) - Záchranári vo štvrtok po ôsmich dňoch od ničivého zemetrasenia vo Venezuele spod trosiek vyslobodili 43-ročného Hernána Alberta Gil Floresa, ktorý pracoval ako strážnik v obchodnom centre v meste La Guaira. S mužom uväzneným v suteréne sa záchranári skontaktovali cez víkend a záchranná operácia trvala tri dni. TASR o tom píše podľa agentúry AP.
Gil Flores bol 24. júna počas otrasov pôdy v malej strážnej búdke. Jej konštrukcia ho ochránila pred smrťou, pretože zadržala betónové trosky a vytvorila vzduchovú bublinu, v ktorej dokázal prežiť.
Špecializovaný tím kostarického Červeného kríža v nedeľu v sutinách po prvýkrát zaznamenal známky života a nadviazal s Gil Floresom kontakt. Záchrannú operáciu koordinoval tím čilských hasičov špecializovaný na pátranie a záchranu v mestskom prostredí, ktorý spolupracoval s tímami zo Spojených štátov, Portugalska a Mexika.
Záchranárom prácu komplikovali mimoriadne nestabilné trosky, prívalové dažde a neustále dotrasy. Pomocou teleskopickej kamery udržiavali s Gil Floresom vizuálny kontakt a cez úzku šachtu ho zásobovali vodou a tekutou výživou.
Oficiálny počet mŕtvych po dvoch ničivých otrasoch s magnitúdami 7,2 a 7,5 vo štvrtok vzrástol na 2295 a vyše 11.000 ľudí je zranených. Zemetrasenie poškodilo alebo zničilo 58.870 budov a príbytok stratilo takmer 13.000 ľudí. Podľa odhadov OSN je nezvestných 50.000 osôb.
Gil Flores bol 24. júna počas otrasov pôdy v malej strážnej búdke. Jej konštrukcia ho ochránila pred smrťou, pretože zadržala betónové trosky a vytvorila vzduchovú bublinu, v ktorej dokázal prežiť.
Špecializovaný tím kostarického Červeného kríža v nedeľu v sutinách po prvýkrát zaznamenal známky života a nadviazal s Gil Floresom kontakt. Záchrannú operáciu koordinoval tím čilských hasičov špecializovaný na pátranie a záchranu v mestskom prostredí, ktorý spolupracoval s tímami zo Spojených štátov, Portugalska a Mexika.
Záchranárom prácu komplikovali mimoriadne nestabilné trosky, prívalové dažde a neustále dotrasy. Pomocou teleskopickej kamery udržiavali s Gil Floresom vizuálny kontakt a cez úzku šachtu ho zásobovali vodou a tekutou výživou.
Oficiálny počet mŕtvych po dvoch ničivých otrasoch s magnitúdami 7,2 a 7,5 vo štvrtok vzrástol na 2295 a vyše 11.000 ľudí je zranených. Zemetrasenie poškodilo alebo zničilo 58.870 budov a príbytok stratilo takmer 13.000 ľudí. Podľa odhadov OSN je nezvestných 50.000 osôb.