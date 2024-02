Zbehovi z Vagnerovej skupiny udelili povolenie na pobyt v Nórsku

Oslo 6. februára (TASR) - Rus Andrej Medvedev, ktorý údajne zbehol z vysokého postu v ruskej žoldnierskej skupine vagnerovci, dostal povolenie na pobyt v Nórsku, avšak úrady mu odmietli udeliť trvalý azyl. S odvolaním na nórske noviny Dagbladet o tom informuje agentúra AP.



Medvedevov právnik Brynjulf Risnes uviedol, že Medvedevovi udelili dočasný pobyt "vzhľadom na bezpečnostné riziko spojené s jeho návratom do Ruska", avšak trvalý pobyt ani občianstvo mu nepridelili.



O azyl požiadal Medvedev v januári 2023 po tom, čo zbehol z Vagnerovej skupiny a utiekol do Nórska. Nelegálne prekročil hranicu s Ruskom a uviedol, že sa obáva o svoj život v prípade, ak ho pošlú späť.



Medvedev tvrdí, že súhlasil, že od júla do novembra 2022 bude členom žoldnierskej skupiny vagnerovci. Odišiel však po tom, čo mu bola bez jeho súhlasu predĺžená zmluva. Ruskej organizácii zameranej na boj proti korupcii a mučeniu Gulagu.net údajne povedal, že je pripravený prezradiť všetky informácie o Vagnerovej skupine a jej zakladateľovi Jevgenijovi Prigožinovi. Uviedol, že je ochotný svedčiť o vojnových zločinoch, ktorých bol svedkom, avšak svoj podiel na nich poprel.



V apríli 2023 strávil Medvedev 14 dní v nórskom väzení za výtržníctvo a prechovávanie zbrane na verejnosti.



Súkromná žoldnierska spoločnosť Vagnerova skupina v júni 2023 uskutočnila krátku vzburu proti Kremľu a pochodovala na Moskvu. Vzbura sa skončila dohodou a jednotky skupiny sa premiestnili do Bieloruska. V auguste toho istého roku zakladateľ skupiny Jevgenij Prigožin a ďalších deväť ľudí zahynulo pri havárii lietadla v Tverskej oblasti v Rusku.